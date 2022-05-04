Легендарному футболисту исполнилось 47 лет.

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Британский футболист с мировой славой Дэвид Бекхэм поделился фото и видео со своего дня рождения.

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В частности, муж Виктории Бекхэм показал видео с сыном Крузом, фото с дочерью Харпер, снимок своей жены и фото друзьями звездной семьи, которые посетили их в этот день.

"Спасибо моей прекрасной семье за прекрасные выходные ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", — отметил футболист и добавил, что скучает по своему старшему сыну Бруклину и его жене Николе Пельтц, которые поженились в начале апреля 2022 и переехали в США. В эти дни супруги посетили бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, поэтому, скорее всего, это и стало причиной отсутствия Бруклина и Николы на праздновании 47-летия футболиста.

[ + – ] Дэвид Бекхэм поделился фото и видео с празднования своего дня рождения

Напомним, звездная семья Бекхэмов отпраздновала день рождения 47-летнего Дэвида на яхте, после чего они отправились в контактный зоопарк, где повеселились с акулами, а затем встретили закат на морском побережье.

Также Фокус писал о дне рождения жены именинника — в апреле 2022 года знаменитому дизайнеру Виктории Бекхэм исполнилось 48 лет. На праздновании дня рождения певицы сына Бруклина и его молодой жены тоже не было.