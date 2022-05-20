Стало відомо, з ким зустрічається молодший син Бекхемів

Обраниця Круза також блондинка, як і дружина старшого брата Брукліна Нікола.

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17-річний син зіркового подружжя Бекхемів Круз зустрічається з Таною Холдінг. Напередодні папараці помітили їх, коли закохані гуляли по Лондону. Про це пише Daily Mail.

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Кохана Круза Бекхема була у зелених штанах та ультракороткому топі, доповнивши образ білою сорочкою. Тана також блондинка, як і дружина старшого брата Брукліна Нікола.

Вони прогулялися по Лондону, а згодом зайшли з друзями до піцерії, де Круз та Тана мило обіймалися.

[ + – ] Круз Бекхем Фото: i-D

Як відомо, нещодавно Круз розійшовся зі своєю вже колишньою дівчиною, а стосункам з Таною немає і місяця. Попри це, пара налаштована серйозно, а Круз уже встиг познайомити свою кохану з батьками.

Окрім 17-річного Круза, у сімейства Вікторії та Девіда Бекхемів підростає 10-річна донька Харпер та двоє старших синів — Ромео та Бруклін. Останній у квітні 2022 одружився з донькою американського мільярдера та промисловика та переїхав жити у США, то ж старший син Бекхемів з дружиною Ніколою тепер рідко відвідує батьків, навіть на великі свята.

Взимку 2022 Круз Бекхем, відсвяткувавши свій 17-й день народження, спробував себе в ролі моделі та знявся для глянцю з рожевим волоссям.

[ + – ] Круз Бекхем знявся для глянцю з рожевим волоссям Фото: i-D

Нагадаємо, Девід Бекхем показав зворушливий знімок зі своєю мамою. На фото мама та син насолоджуються домашньою їжею, позуючи на кухні в Сандри Бекхем.

Також Фокус писав про кумедне відео Девіда Бекхема з донькою Харпер. Зірковий тато відводив доньку до школи та вирішив посміятися з її розкладу уроків.