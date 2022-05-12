10-річна Харпер перша і поки єдина донька зіркового подружжя Бекхемів.

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Знаменитий футболіст Девід Бекхем поділився кумедним відео з донькою Харпер на своїй Instagram-сторінці.

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47-річний Девід вирішив покепкувати з розкладу уроків доньки, поки вів її до школи.

"Так, ми з Харпер сьогодні вранці на чудовій прогулянці, — сказав Бекхем своїм підписникам. — Ми говоримо про її чудовий день попереду".

Повернувши камеру до учениці Харпер, батько запитав про її розклад, на що дівчина відповіла: "Математика, англійська мова, історія, географія та французька".

Після цього, сміючись, Девід запитав: "Наскільки ти вражена? Ти вражена?". Харпер з кам'яним виразом обличчя неохоче підняла великий палець до камери.

"Веселий день попереду #HarperSeven", — підписав відео з донькою футболіст.

[ + – ] Девід Бекхем з донькою Харпер

Підписникам Девіда дуже сподобався кумедний ролик з його донькою. Вони пишуть, що дуже розуміють стан Харпер, а дехто припустив, що донька Бекхемів не дуже полюбляє школу.

Зазначимо, що, окрім 10-річної Харпер, зіркове подружжя Бекхемів має ще трьох старших синів — Ромео, Круза та Брукліна. Останній у квітні 2022 одружився з донькою американського мільярдера та переїхав жити у США.

Нагадаємо, нещодавно Девіду Бекхему виповнилося 47 років. У своїх соцмережах він показав кадри зі святкування дня народження.

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