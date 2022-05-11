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Нікола Пельтц показала свою заручальну каблучку за 2 млн доларів

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися, каблучка ніколи пельтц
Фото: Getty Images | Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

Пара уклала офіційний шлюб майже місяць тому.

Дружина Брукліна Бекхема Нікола Пельтц показала розкішну заручальну каблучку за 2 млн доларів. Знімками вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

Як відомо, старший син Бекхемів зробив своїй коханій пропозицію ще 2 роки тому. І у 2020, відповідно, подарував заручальну каблучку, проте у 2022 він оновив свій подарунок. До того ж, на руці Ніколи та Брукліна вже з'явилися обручки.

Якщо у 2020 році Бруклін Бекхем подарував американській акторці каблучку зі смарагдовим огрануванням, то через два роки на її руці з'явилася каблучка з крупним діамантом.

Нікола Пельтц Бекхем показала свою розкішну заручальну каблучку

Тим часом обручка Ніколи Пельтц Бекхем зроблена в ограновуванні "багет" і нагадує за своєю формою прямокутник, що складається з кількох діамантових щаблів.

Нагадаємо, донька американського промисловика Нікола Пельтц і син зіркового подружжя Бекхемів Бруклін одружилися на початку квітня 2022. Закохані додали частинки прізвищ одне одного до своїх знаменитих прізвищ. Це стало причиною чуток, нібито Вікторія Бекхем була проти одруження сина з Ніколою.

Також Фокус писав про першу офіційну появу Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц на червоній доріжці в новій ролі подружжя.