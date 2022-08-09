Нікола Пельтц зізналася, що в неї дуже жорсткі батьки

Акторці буває важко висловити емоції, тому що в дитинстві її вчили бути сильною та нікому не дозволяти завдавати їй болю.

Днями 27-річна американська акторка Нікола Пельтц поділилася несамовитим постом. Знаменитість зізналася, що часом їй буває дуже важко виражати емоції, оскільки батьки вчили її бути сильною, щоб ніхто не міг розбити їй серце.

Дружина Брукліна Бекхема опублікувала в Instagram два знімки, на одному з яких вона лежить у ліжку з плюшевим ведмедиком у руках. На фото видно, що акторка плаче.

"Іноді мені важко показати свій смуток. Я виросла в сім'ї з братами та сестрами й двома дуже сильними батьками, що зробило мене дуже крутою, але вони вбили мені в голову, щоб я не дозволяла людям зламати мене або поранити моє серце. Це змусило мене побудувати таку стіну, щоб захистити себе, особливо в цій індустрії. У всіх нас бувають дні, коли люди змушують вас почуватися погано, і це нормально, що вам боляче. Я просто подумала, що напишу щось, тому що я ніколи не показую цей бік мене тут", — написала акторка.

У відповідь вона отримала тисячі теплих коментарів про те, як шанувальники її люблять і підтримують.

Незабаром після цього вона опублікувала нове фото, на якому позувала в чорних сонцезахисних окулярах і чорній кепці. Актриса подякувала підписникам за розуміння та підтримку.

"Від щирого серця дякую вам за всі ваші повідомлення — вони так багато для мене означають. Я посилаю вам всю свою любов і освітлюю ваш шлях, доброта — це така сильна річ", — написала Нікола.

Коментарі не змусили на себе чекати.

"Люблю тебе", — написав один із фанатів Ніколи.

"Дуже люблю Ніколу", — додав інший. А третій зазначив, що сподівається на швидке одужання.

"Сподіваюся, Ніколо, ти одужуєш, посилаю мою любов", — написав шанувальник знаменитості.

Також зворушливе зізнання акторки прокоментував її чоловік Бруклін Бекхем.

"Моє маля", — написав Бруклін.

Як пише Hellomagazine, кілька американських агентств новин стверджують, що сльози Ніколи Пельтц на фото могли бути викликані ворожнечею між нею та її свекрухою Вікторією Бекхем, із якою в дівчини натягнуті стосунки.

Фокус раніше писав про те, що Бруклін Бекхем дуже зблизився з родиною своєї дружини Ніколи Пельтц. Усе це відбувається на тлі чуток про те, що пара дистанціювалася від Девіда та Вікторії Бекхемів.