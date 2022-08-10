Бруклін Бекхем насмішив перехожих, намагаючись вибратися із суперкара

Син знаменитого футболіста так і не зміг впоратися із шикарним McLaren вартістю 300 000 фунтів стерлінгів.

Бруклін Бекхем нещодавно одружився та все ніяк не закінчить медовий місяць. Але він встиг порадувати перехожих у Західному Голлівуді, намагаючись вибратися із суперкара McLaren 765LT вартістю 300 000 фунтів стерлінгів. Про це пише The Sun.

Виявилося, що з низької спортивної машини неможливо вибратися з кавою, телефоном і ключами в руках. Так що якийсь час Бруклін борсався на сидінні, потім таки йому вдалося вилізти, але паперову склянку з кавою довелося поставити на асфальт.

Папараці, як водиться, виявилися поряд і сфотографували всі безплідні зусилля старшого з дітей подружжя Бекхем.

McLaren 765LT — один зі всього 765 вироблених автомобілів, належить ексклюзивна машина батьку Брукліна — Девіду Бекхему.

На прогулянці була відсутня Нікола Пельтц, дружина Брукліна. Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що, незважаючи на розкішне весілля в маєтку Пельтц, "багаті теж плачуть".

Нікола написала емоційний пост у соцмережах, зізнавшись, що її сім'я досить жорстока та нетерпима до проявів слабкості, а тому їй іноді "важко показати свій смуток".

"Я росла із сімома братами та сестрами й двома дуже сильними батьками, що зробило мене дуже крутою. Вони вбили мені в голову, щоб я не дозволяла людям зламати мене або поранити моє серце. Це змусило мене спорудити стіну, щоб захиститися", — зізналася вона.

За чутками, пост Нікола написала після чергового конфлікту зі свекрухою. Блискуча Вікторія Бекхем, учасниця культового гурту Spice Girls і творчиня успішного бренду, не ладнає з невісткою. Крім того, інсайдери повідомляють, що вона буквально її ненавидить.

"Вони терпіти одна одну не можуть і не розмовляють. Підготовка до весілля була жахливою", — повідомило джерело. За його словами, Нікола сама планувала весілля та не дозволяла Вікторії вносити корективи. Та була смертельно скривджена.

Нагадаємо, Бруклін і Нікола оголосили про свої заручини в липні 2020 року й одружилися в Палм-Біч, що у Флориді, у квітні цього року.