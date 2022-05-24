Появились официальные фото со свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Право фотографировать церемонию бракосочетания предоставили эксклюзивно изданию Vogue.
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Появились все официальные фото с церемонии бракосочетания Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. Снимками делится в соцсетях невестка Виктории Бекхэм и другие гости вечера.
Поскольку право фотографировать церемонию бракосочетания предоставили эксклюзивно изданию Vogue, все официальные фото появились спустя полтора месяца после торжества.
9 апреля 2022 года старший сын звездных супругов Бекхэмов и дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца узаконили свои отношения после двух лет ожидания, ведь Бруклин сделал предложение своей возлюбленной еще в 2020.
На эксклюзивных кадрах Никола позирует в своем свадебном наряде от Valentino, несмотря на то, что свекровь девушки – известная дизайнер Виктория Бекхэм.
Также можно рассмотреть роскошное обручальное кольцо жены Бруклина Бекхэма, цена которого достигает двух миллионов долларов.
Американская актриса сменила за три дня церемонии несколько нарядов. Она позировала фотографам Vogue в роскошном белом платье с длинной фатой и более простом белом приталенном платье. Тем временем Бруклин примерил классический черный и светлый костюмы.
Как известно, основное платье Николы обошлось ей в 100 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что свадьба пройдет в настоящих еврейских традициях с соответствующими музыкой и конкурсами.
В частности, на фото можно рассмотреть гостей вечера и родителей молодоженов — Викторию и Дэвида Бекхэмов и супругов Пельтц. Конечно, были и братья Бруклина, Ромео и Круз, и 10-летняя сестренка Харпер.
Ведущим торжества стал сам Дэвид Бекхэм. В общей сложности родители молодоженов отдали за роскошную церемонию около трех миллионов фунтов стерлингов.
После церемонии бракосочетания, которая прошла в Палм-Бич на берегу океана, молодожены окончательно переехали в США, откуда родом Никола и ее семья. Теперь они редко посещают Лондон, не явившись даже на днях рождения отца и матери Бруклина, состоявшихся в мае 2022.
После официального скрепления своих отношений молодожены нарушили сложившуюся традицию, когда девушка берет фамилию своего мужа, отказываясь от девичьего. Никола и Бруклин просто добавили частицы фамилий друг друга к своим. Невестка Виктории Бекхэм стала называться Никола-Энн Пельтц-Бекхэм, а Бруклин стал Бекхэм-Пельтц. Это стало причиной слухов в Сети, что Виктория Бекхэм была против женитьбы старшего сына на американской актрисе, которая заставила его нарушить традиции.
27-летняя Никола снимается в кино, тем временем Бруклин пробует себя в роли повара и модели. Недавно он получил миллионный контракт с Superdry и стал новым лицом молодежного бренда.
Напомним, Никола Пельтц не может найти общий язык с членами семьи Бруклина. Жена старшего сына Бекхэмов отказывается идти на контакт с девушкой младшего брата мужа Ромео, несмотря на то, что их даже пыталась собрать вместе на семейный ужин Виктория Бекхэм.
Также Фокус писал о роскошном подарке молодоженам на свадьбу от отца Бруклина, известного футболиста Дэвида Бекхэма. Влюбленная пара получила винтажный кабриолет за полмиллиона долларов, на котором теперь ездит за покупками.