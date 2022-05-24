Появились официальные фото со свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Право фотографировать церемонию бракосочетания предоставили эксклюзивно изданию Vogue.

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Появились все официальные фото с церемонии бракосочетания Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. Снимками делится в соцсетях невестка Виктории Бекхэм и другие гости вечера.

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Поскольку право фотографировать церемонию бракосочетания предоставили эксклюзивно изданию Vogue, все официальные фото появились спустя полтора месяца после торжества.

9 апреля 2022 года старший сын звездных супругов Бекхэмов и дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца узаконили свои отношения после двух лет ожидания, ведь Бруклин сделал предложение своей возлюбленной еще в 2020.

[ + – ] Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

На эксклюзивных кадрах Никола позирует в своем свадебном наряде от Valentino, несмотря на то, что свекровь девушки – известная дизайнер Виктория Бекхэм.

Также можно рассмотреть роскошное обручальное кольцо жены Бруклина Бекхэма, цена которого достигает двух миллионов долларов.

[ + – ] Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Американская актриса сменила за три дня церемонии несколько нарядов. Она позировала фотографам Vogue в роскошном белом платье с длинной фатой и более простом белом приталенном платье. Тем временем Бруклин примерил классический черный и светлый костюмы.

Как известно, основное платье Николы обошлось ей в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что свадьба пройдет в настоящих еврейских традициях с соответствующими музыкой и конкурсами.

[ + – ] Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

В частности, на фото можно рассмотреть гостей вечера и родителей молодоженов — Викторию и Дэвида Бекхэмов и супругов Пельтц. Конечно, были и братья Бруклина, Ромео и Круз, и 10-летняя сестренка Харпер.

Ведущим торжества стал сам Дэвид Бекхэм. В общей сложности родители молодоженов отдали за роскошную церемонию около трех миллионов фунтов стерлингов.

После церемонии бракосочетания, которая прошла в Палм-Бич на берегу океана, молодожены окончательно переехали в США, откуда родом Никола и ее семья. Теперь они редко посещают Лондон, не явившись даже на днях рождения отца и матери Бруклина, состоявшихся в мае 2022.

[ + – ] Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

После официального скрепления своих отношений молодожены нарушили сложившуюся традицию, когда девушка берет фамилию своего мужа, отказываясь от девичьего. Никола и Бруклин просто добавили частицы фамилий друг друга к своим. Невестка Виктории Бекхэм стала называться Никола-Энн Пельтц-Бекхэм, а Бруклин стал Бекхэм-Пельтц. Это стало причиной слухов в Сети, что Виктория Бекхэм была против женитьбы старшего сына на американской актрисе, которая заставила его нарушить традиции.

27-летняя Никола снимается в кино, тем временем Бруклин пробует себя в роли повара и модели. Недавно он получил миллионный контракт с Superdry и стал новым лицом молодежного бренда.

Напомним, Никола Пельтц не может найти общий язык с членами семьи Бруклина. Жена старшего сына Бекхэмов отказывается идти на контакт с девушкой младшего брата мужа Ромео, несмотря на то, что их даже пыталась собрать вместе на семейный ужин Виктория Бекхэм.

Также Фокус писал о роскошном подарке молодоженам на свадьбу от отца Бруклина, известного футболиста Дэвида Бекхэма. Влюбленная пара получила винтажный кабриолет за полмиллиона долларов, на котором теперь ездит за покупками.