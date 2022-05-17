Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц выехали на шоппинг на кабриолете за полмиллиона долларов (фото)
Роскошный автомобиль стал подарком на свадьбу от отца жениха.
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Новоиспеченные супруги Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц находятся под пристальным вниманием папарацци. Накануне пара приехала на семейный шопинг на винтажном кабриолете стоимостью 400 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет ОК.
Никола и Бруклин приехали на местный рынок в Лос-Анджелесе на винтажном кабриолете Jaguar XK140 1954-го года за почти полмиллиона долларов (400 тысяч фунтов стерлингов, или 14,3 млн грн), который стал подарком на свадьбу пары от отца жениха, знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма.
Супруги отправились на семейный шопинг в парных белых образах. Старший сын Бекхэмов был в базовой белой футболке, спортивных штанах и кроссовках. Тем временем Никола выбрала для семейного выхода в свет длинное белое платье и черные босоножки на платформе. Волосы молодая жена Бруклина собрала в хвост. Оба были в черных солнцезащитных очках.
Напомним, в апреле 2022 Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц официально узаконили свои отношения. После церемонии бракосочетания пара переехала жить в США, откуда родом невестка Виктории Бекхэм. Недавно пара впервые вышла в свет как супруги. Никола и Бруклин посетили ежегодный бал Института костюма Met Gala-2022 в Нью-Йорке.
Также Фокус писал о другом стильном выходе супругов Бекхэм-Пельтц. Бруклин и Никола вышли в свет в образах 90-х.