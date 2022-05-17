Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц выехали на шоппинг на кабриолете за полмиллиона долларов (фото)

Роскошный автомобиль стал подарком на свадьбу от отца жениха.

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Новоиспеченные супруги Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц находятся под пристальным вниманием папарацци. Накануне пара приехала на семейный шопинг на винтажном кабриолете стоимостью 400 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет ОК.

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Никола и Бруклин приехали на местный рынок в Лос-Анджелесе на винтажном кабриолете Jaguar XK140 1954-го года за почти полмиллиона долларов (400 тысяч фунтов стерлингов, или 14,3 млн грн), который стал подарком на свадьбу пары от отца жениха, знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма.

[ + – ] Роскошный автомобиль Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Супруги отправились на семейный шопинг в парных белых образах. Старший сын Бекхэмов был в базовой белой футболке, спортивных штанах и кроссовках. Тем временем Никола выбрала для семейного выхода в свет длинное белое платье и черные босоножки на платформе. Волосы молодая жена Бруклина собрала в хвост. Оба были в черных солнцезащитных очках.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отправились на семейный шоппинг

Напомним, в апреле 2022 Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц официально узаконили свои отношения. После церемонии бракосочетания пара переехала жить в США, откуда родом невестка Виктории Бекхэм. Недавно пара впервые вышла в свет как супруги. Никола и Бруклин посетили ежегодный бал Института костюма Met Gala-2022 в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о другом стильном выходе супругов Бекхэм-Пельтц. Бруклин и Никола вышли в свет в образах 90-х.