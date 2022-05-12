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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц вышли в свет в парных образах в стиле 90-х

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Фото: Instagram brooklynbeckham | Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

С момента свадьбы звездной пары прошел месяц.

Бруклин Бекхэм и его супруга Никола Пельтц вышли в свет в парных образах в стиле 90-х. Об этом пишет Page Six.

Как известно, пара отправилась на семейный ужин в Майами после вечеринки Формулы 1. И на этот раз супруги продемонстрировали удобные образы, которые были модными в эпоху 90-х.

Дочь американского миллиардера была в широких джинсах на экстремально низкой посадке и черном топе на одно плечо с яркой вышивкой. Дополнили образ 90-х ботинки на высокой платформе. А волосы жена Бруклина Бекхэма собрала за черный обруч.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц вышли в свет в парных образах

Тем временем сын звездных супругов Бекхэмов выбрал для выхода в свет классические джинсы, белую футболку, светлую спортивную кофту и белые кроссовки.

"Они шли рука об руку, и [Бекхэм] был очень любящий к ней", — отметил инсайдер Page Six, добавив, что 27-летняя Пельтц "держалась подальше от внимания и оставалась гораздо скромнее".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в апреле 2022 года после двух лет ожиданий церемонии. Накануне пара впервые вышла в свет в новом статусе. Супруги посетили ежегодный бал Института костюма Met Gala 2022 в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о предположении поклонников пары, что мама Бруклина Виктория Бекхэм была против свадьбы сына с американской актрисой. Ведь Бруклин нарушил семейную традицию и взял фамилию своей возлюбленной, а Никола тем временем стала Бруклин-Пельтц.