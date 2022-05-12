Бруклін Бекхем та Нікола Пельц вийшли у світ у парних образах у стилі 90-х

З моменту весілля зіркової пари минув місяць.

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Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельц вийшли у світ у парних образах у стилі 90-х. Про це пише Page Six.

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Як відомо, пара відправилась на сімейну вечерю в Маямі після вечірки Формули 1. І цього разу подружжя продемонструвало зручні образи, які були модними в епоху 90-х.

Донька американського мільярдера була в широких джинсах на екстремально низькій посадці та чорному топі на одне плече з яскравою вишивкою. Доповнили образ 90-х чоботи на високій платформі. А волосся дружина Брукліна Бекхема зібрала за чорний обруч.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельц вийшли у світ у парних образах

Тим часом син зіркового подружжя Бекхемів вибрав для виходу у світ класичні джинси, білу футболку, світлу спортивну кофту та білі кросівки.

"Вони йшли рука об руку, і [Бекхем] був дуже люблячий до неї", — зазначив інсайдер Page Six, додавши, що 27-річна Пельц "трималася поза увагою та залишалася набагато скромнішою".

Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельц одружилися у квітні 2022 року після двох років очікувань церемонії. Напередодні пара вперше вийшла у світ у новому статусі. Подружжя відвідало щорічний бал Інституту костюму Met Gala 2022 у Нью-Йорку.

Також Фокус писав про припущення прихильників пари, що мама Брукліна Вікторія Бекхем була проти весілля сина з американською акторкою. Адже Бруклін порушив родинну традицію та взяв прізвище своєї коханої, а Нікола тим часом стала Бруклін-Пельц.