Стало відомо, чому ворогують Вікторія Бекхем і Нікола Пельтц

Виявилося, що Вікторію засмутило рішення Ніколи одягнути сукню іншого дизайнера на весілля.

Нікола Пельтц, дружина Брукліна Бекхема, днями опублікувала сумний пост, у якому поскаржилася на власну "жорстоку" родину та натякнула на прохолодні стосунки зі свекрухою Вікторією Бекхем. Інсайдери повідомляють, що між жінками йде справжня "холодна війна", тоді як Бруклін Бекхем заявляє, що "всі ладнають". Про це пише Daily Mail.

Нікола та Вікторія майже не спілкуються в соцмережах. Особливо дивним це є на тлі того, як Бекхеми підтримують одне одного та залишають коментарі під постами.

Тепер Нікола повідомила, що, на її думку, все почалося з того, що вона не одягла весільну сукню від Вікторії Бекхем на весілля у квітні, а натомість обрала сукню від Valentino Couture.

"Я збиралася й дуже хотіла одягнути її сукню, але через кілька місяців вона зрозуміла, що її ательє не може цього зробити, тому мені довелося вибрати іншу сукню. Вона не говорила, що "ти не можеш це вдягнути", і я не говорила, що не хочу її сукню. Але ось де це почалося", — написала Нікола.

[ + – ] Нікола Пельтц із батьком

Тим не менш, Вікторії вдалося нарядити в сукні свого бренду себе, а також багатьох гостей: Єву Лонгорію, свою матір Джекі Адамс і модель Мію Ріган, із якою тоді зустрічався Ромео Бекхем.

Також вона присвятила своїй сукні цілий пост у соцмережах, повідомивши, що створювала його поспіхом, але задоволена результатом. Сукня, до речі, вийшла красивою, але майже білою, що за негласними весільними правилами не надто доречною.

Із чуток, Нікола взагалі не хотіла, щоб Вікторія була на весіллі. Але це було б зовсім скандально, тож Бекхеми на весіллі, звичайно, були, але опинилися не в центрі уваги, що не сподобалося Вікторії.

Розлютило її й те, що багато глянцевих видань, публікуючи знімки з розкішної церемонії, називали Ніколу Пельтц "новою місіс Бекхем".

23-річний Бруклін на всі ці чутки відповідав ухиляючись, заявляючи, що "всі ладнають, і це добре".

Зараз Нікола та Бруклін живуть у Маямі, і Бруклін займається своїм кулінарним блогом. Вони не дуже часто спілкуються з родиною Бекхемів і навіть не з'їздили відпочити разом із ними, коли вони плавали на яхті біля узбережжя Флориди. Але Бруклін покатався на татовому суперкарі та насмішив перехожих, намагаючись із нього вибратися.