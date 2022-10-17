Виктория Бекхэм сходила на свидание с мужем в оливковом платье за 35 тысяч грн (фото)

После слухов о проблемах в браке звездная пара вышла вместе в свет.

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48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм сходила на свидание со своим мужем Дэвидом Бекхэмом в стильном образе из коллекции своего бренда. Об этом пишет Daily Mail.

Мама четырех отправилась на романтическую прогулку с возлюбленным в Нью-Йорке в шелковом платье оливкового оттенка с акцентными рукавами. Бывшая участница группы Spice Girls оставила свои волосы распущенными, добавив к элегантному образу черные очки и темную сумочку-клатч. На ногах Виктории Бекхэма были черные ботфорты.

Тем временем 47-летний британский футболист выбрал для выхода темно-синий классический костюм в тонкую полоску, добавив к нему светлую рубашку, прозрачные очки и серый галстук с принтом.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм в Нью-Йорке

Звездные супруги отпраздновали в 2022 23-ю годовщину своего брака. За более чем два десятилетия совместной жизни Дэвид и Виктория воспитали четырех детей и продолжают радовать своих фанатов общими милыми выходами в свет.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм в Нью-Йорке

Отметим, что платье Виктории Бекхэм от ее же бренда стоит 850 фунтов стерлингов (около 35 700 грн).

Напомним, после слухов о проблемах в браке Виктория Бекхэм объяснила, почему удалила татуировку с инициалами мужа.

Также Фокус писал о напряженных отношениях между Викторией Бекхэм и ее невесткой Николой Пельтц.