Виктория Бекхэм объяснила, почему свела татуировку с инициалами мужа

48-летняя дизайнер Виктория Бекхэм объяснила, почему удалила татуировку на запястье с инициалами ее мужа – футболиста Дэвида Бекхэма.

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Об этом она рассказала на американском утреннем шоу Today.

Недавно папарацци заметили, что тату с инициалами мужа Виктории – футболиста Дэвида Бекхэма заметно побледнело. В сети появились слухи о том, что дизайнер сводит тату, так как пара собирается разводиться.

Фото: Getty Images

В эфире телешоу Виктория опровергла слухи о разводе. Она сообщила, что сводит несколько тату – не только с инициалами мужа – просто потому, что рисунки перестали ей нравиться.

"Думаете, я ухожу от мужа? Нет. Меня просто немного тошнило от татуировки. Я сделала ее давным-давно, и она выглядела не очень изящно. У моего мужа так много великолепных татуировок. И у детей тоже есть. Все они выглядят прекрасно, потому что были созданы самыми феноменальными мастерами. Однако моя была немного толстой и некрасивой. К тому же, татуировка начала кровоточить и приобрела почти голубоватый оттенок", — успокоила всех Виктория Бекхэм.

А значит, переживать об отношениях знаменитой пары их поклонникам явно не стоит.

Напомним, ранее появлялись слухи о том, что старшие Бекхэмы всерьез поссорились с сыном и его женой. Никола дала интервью, в котором обидела свекровь, а Бруклин не заступился за мать.

Дэвид был возмущен и даже, по словам инсайдеров, строго поговорил с сыном.