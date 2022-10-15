Вікторія Бекхем пояснила, чому звела татуювання з ініціалами чоловіка

48-річна дизайнерка Вікторія Бекхем пояснила, чому видалила татуювання на зап'ясті з ініціалами її чоловіка — футболіста Девіда Бекхема.

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Про це вона розповіла на американському ранковому шоу Today.

Нещодавно папараці помітили, що тату з ініціалами чоловіка Вікторії, футболіста Девіда Бекхема, помітно зблідло. У мережі з'явилися чутки про те, що дизайнерка зводить тату, оскільки пара збирається розлучатися.

Фото: Getty Images

В ефірі телешоу Вікторія спростувала чутки про розлучення. Вона повідомила, що зводить кілька тату — не лише з ініціалами чоловіка — просто тому, що малюнки перестали їй подобатися.

"Думаєте, я йду від чоловіка? Ні. Мене просто трохи нудило від татуювання. Я зробила його давним-давно, і воно мало не дуже витончений вигляд. У мого чоловіка так багато чудових татуювань. І в дітей теж є. Усі вони мають чудовий вигляд, тому що були створені найфеноменальнішими майстрами. Однак моє було трохи товстим і негарним. До того ж татуювання почало кровоточити й набуло майже блакитного відтінку", — заспокоїла всіх Вікторія Бекхем.

А отже, перейматися стосунками знаменитої пари їхнім шанувальникам явно не варто.

Нагадаємо, раніше з'являлися чутки про те, що старші Бекхеми всерйоз посварилися з сином і його дружиною. Нікола дала інтерв'ю, де образила свекруху, а Бруклін не заступився за матір.

Девід був обурений і навіть, за словами інсайдерів, суворо поговорив із сином.