Виктория Бекхэм сходила на свидание с мужем в платье за 117 тысяч гривен (фото)

Знаменитость вышла в свет после слухов о серьезной ссоре с невесткой Николой Пельтц.

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48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм сходила на свидание с мужем в платье за более 117 тысяч гривен. Об этом пишет Daily Mail.

Мама четырех вышла в свет в элегантном и привлекательном образе – черном платье миди с глубокими вырезами от Yves Saint Laurent и туфлях на каблуке от того же бренда. К романтическому аутфиту британская знаменитость добавила черные массивные очки. Ее волосы были распущены.

Тем временем Дэвид Бекхэм выбрал для похода в ресторан с женой голубую рубашку с темным галстуком, серый пиджак и черные брюки.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм сходили на свидание

Отметим, что платье Виктории Бекхэм стоит 3 тысячи фунтов стерлингов (более 117 тысяч гривен).

Бывшая певица и британский футболист поженились в 1999. За 23 года официального брака звездные супруги стали родителями четыре раза. Старший сын Бруклин Бекхэм в апреле 2022 женился на американской актрисе Николе Пельтц и переехал жить в США.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм в 2022 отпраздновали 23-ю годовщину брака

Напомним, Виктория Бекхэм не планирует мириться с супругой своего старшего сына Бруклина.

Также Фокус писал о случае проникновения злоумышленника в дом семьи Бекхэм: звездные супруги намерены обезопасить свое имение после взлома.