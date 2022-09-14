Дэвид и Виктория Бекхэмы намерены обезопасить свою недвижимость после взлома

Знаменитости намерены построить дополнительное здание для охраны дома в Котсуолде.

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Дэвид и Виктория Бекхэм хотят усилить безопасность своего дома в Котсуолде. Такая мысль посетила знаменитую семью после того, как в начале года их лондонский особняк стоимостью 31,5 миллионов фунтов стерлингов взломали грабители. Об этом пишет The Sun.

У пары уже есть круглосуточная охрана, теперь они обратились в местный совет с просьбой сделать дополнительную постройку для контроля безопасности в их коттедже. Новое здание охраны с ванной комнатой и складскими помещениями будет расположено в северной части поместья.

Как известно, в июне 2020 года пара получила разрешение на строительство сторожки, несмотря на жалобы местных жителей. Один из них написал в совет, что "на фермах и сельскохозяйственных постройках нет сторожек и будок охраны".

В то время как другой сказал, что это "полностью не соответствует" идиллической сельской местности.

Сообщается также, что Дэвид и Виктория подали заявку на строительство помещения для садовых инструментов, чтобы обеспечить "сухое и безопасное хранилище для ручных инструментов и другого садового инвентаря в дальнем юго-восточном углу сада и территории, а также практичную раковину для мытья рук". Чтобы вид садового помещения не раздражал своим неэстетическим видом местных жителей, пара посадит вокруг него девять новых деревьев.

Дополнительные меры безопасности были приняты после того, как в начале года грабители взломали их лондонский дом, пока вся семья спокойно ужинала на первом этаже. Дэвид и Виктория не знали, что грабитель ворвался в их дом и украл ценности на тысячи фунтов, пока Круз не вернулся домой с ночной прогулки на следующее утро и не заметил разбитое стекло и перевернутую спальню.

После этого Дэвид позвонил в полицию и вместе с Крузом обыскал роскошную собственность в Холланд-парке.

Фокус ранее писал о том, что злоумышленник, ограбивший дом Бекхэмов весной 2022 года, нанес им ущерб на суму в несколько десятков тысяч фунтов стерлингов. Вор влез в одну из спален особняка Холланд-Парк, когда семья спокойно отдыхала внизу и ничего не слышала. Он обыскал шкафы и украл одежду и драгоценности.