Девід та Вікторія Бекхеми мають намір убезпечити свою нерухомість після зламу

Знаменитості мають намір збудувати додатковий будинок для охорони будинку в Котсволді.

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Девід та Вікторія Бекхем хочуть посилити безпеку свого будинку в Котсволді. Така думка відвідала знамениту родину після того, як на початку року їхній лондонський особняк вартістю 31,5 мільйона фунтів стерлінгів зламали грабіжники. Про це пише The Sun.

Пара вже має цілодобову охорону, тепер вони звернулися до місцевої ради з проханням зробити додаткову споруду для контролю безпеки в їхньому котеджі. Нову будівлю охорони з ванною кімнатою та складськими приміщеннями розташують у північній частині маєтку.

Як відомо, у червні 2020 року пара отримала дозвіл на будівництво сторожки, попри скарги місцевих мешканців. Один із них написав у раду, що "на фермах та сільськогосподарських спорудах немає сторожок та будок охорони".

Водночас як інший сказав, що це "цілком не відповідає" ідилічній сільській місцевості.

Повідомляється також, що Девід та Вікторія подали заявку на будівництво приміщення для садових інструментів, щоб забезпечити "сухе та безпечне сховище для ручних інструментів та іншого садового інвентарю у далекому південно-східному кутку саду та території, а також практичну раковину для миття рук". Щоб вид садового приміщення не дратував своїм неестетичним виглядом місцевих жителів, пара посадить довкола нього дев'ять нових дерев.

Додаткових заходів безпеки вжито після того, як на початку року грабіжники зламали їхній лондонський будинок, поки вся родина спокійно вечеряла на першому поверсі. Девід і Вікторія не знали, що грабіжник увірвався в їхній будинок і вкрав цінності на тисячі фунтів, поки Круз не повернувся додому з нічної прогулянки наступного ранку і не помітив розбите скло та перевернуту спальню.

Після цього Девід зателефонував до поліції та разом із Крузом обшукав розкішну власність у Голланд-парку.

Фокус раніше писав про те, що зловмисник, який пограбував будинок Бекхемів навесні 2022 року, завдав їм збитків на суму в кілька десятків тисяч фунтів стерлінгів. Злодій вліз у одну зі спалень особняка Голланд-парк, коли родина спокійно відпочивала внизу і нічого не чула. Він обшукав шафи та вкрав одяг та коштовності.