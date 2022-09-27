Вікторія Бекхем сходила на побачення з чоловіком у сукні за 117 тисяч гривень (фото)

Знаменитість вийшла у світ після чуток про серйозну сварку з невісткою Ніколою Пельтц.

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48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем сходила на побачення з чоловіком у сукні за понад 117 тисяч гривень. Про це пише Daily Mail.

Мама чотирьох вийшла у світ в елегантному та привабливому образі — чорній сукні міді з глибокими вирізами від Yves Saint Laurent та туфлях на підборах від того ж бренду. До романтичного аутфіту британська знаменитість додала чорні масивні окуляри.

Тим часом Девід Бекхем обрав для походу в ресторан з дружиною блакитну сорочку з темною краваткою, сірий піджак та чорні штани.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем сходили на побачення

Зазначимо, що сукня Вікторії Бекхем коштує 3 тисячі фунтів стерлінгів (понад 117 тисяч гривень).

Колишня співачка та британський футболіст одружилися у 1999. За 23 роки офіційного шлюбу зіркове подружжя стало батьками чотири рази. Старший син Бруклін Бекхем у квітні 2022 одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц та переїхав жити у США.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем у 2022 відсвяткували 23-ту річницю шлюбу

Нагадаємо, Вікторія Бекхем не планує миритися з дружиною свого старшого сина Брукліна.

Також Фокус писав про випадок проникнення зловмисника в помешкання родини Бекхем: зіркове подружжя має намір убезпечити свій маєток після зламу.