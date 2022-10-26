Вікторія Бекхем розповіла, яка ситуація з Девідом досі її "переслідує"
Зіркова пара часто обирає для виходу у світ парні аутфіти.
48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем розповіла, яка ситуація з Девідом досі її переслідує. Про це пише Page Six.
На токшоу "Watch What Happens Live" мама чотирьох напередодні почула вчергове питання про їхній парний лук з Девідом Бекхемом у 1999. Тоді зіркова пара приїхала на захід в однакових чорних шкіряних куртках та штанах. Ведучий програми вкотре нагадав дизайнерці про той аутфіт, проте Вікторія зізналася, що шкіряні аутфіти через 20 років досі переслідують її.
"Ми були одягнуті в Gucci. Це була вечеря Versace, що само по собі вже було недоречно… Але ми дійсно розглядали ці вбрання. Ми багато думали про це. У цьому була якась наївність, яка була такою милою", — зізналася дружина британського футболіста.
Сам спортсмен навіть включив знімок у шкіряних образах у публікацію в Instagram, присвячену їхньому 22-ій річниці шлюбу у 2021, а також деякі інші скоординовані моменти стилю пари.
"22 роки потому, все ще однакові вбрання 😂", — написав батько чотирьох тоді.
"З річницею, я тебе дуже люблю, і дякую, що подарувала мені наших чудових дітей, щоб ми всі могли носити однакове", — із жартом додав Бекхем.
Зокрема Вікторія Бекхем зізналася, що видалила татуювання з ініціалами чоловіка, оскільки воно їй набридло. При цьому, у мережі почали ширитися чутки про розлучення однієї з найміцніших пар світового шоубізу.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем сходила на побачення з коханим у розкішній сукні за понад 110 тисяч гривень.
Також Фокус писав про вихід Вікторії Бекхем та Енн Гетевей у синьо-жовтих образах.