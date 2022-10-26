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Стиль життя

Вікторія Бекхем розповіла, яка ситуація з Девідом досі її "переслідує"

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Фото: Getty Images | Вікторія Бекхем

Зіркова пара часто обирає для виходу у світ парні аутфіти.

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48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем розповіла, яка ситуація з Девідом досі її переслідує. Про це пише Page Six.

На токшоу "Watch What Happens Live" мама чотирьох напередодні почула вчергове питання про їхній парний лук з Девідом Бекхемом у 1999. Тоді зіркова пара приїхала на захід в однакових чорних шкіряних куртках та штанах. Ведучий програми вкотре нагадав дизайнерці про той аутфіт, проте Вікторія зізналася, що шкіряні аутфіти через 20 років досі переслідують її.

Вікторія Бекхем та Енн Гетевей на токшоу

"Ми були одягнуті в Gucci. Це була вечеря Versace, що само по собі вже було недоречно… Але ми дійсно розглядали ці вбрання. Ми багато думали про це. У цьому була якась наївність, яка була такою милою", — зізналася дружина британського футболіста.

Девід та Вікторія Бекхем у 1999 Fullscreen
Девід та Вікторія Бекхем у 1999
Фото: Getty Images

Сам спортсмен навіть включив знімок у шкіряних образах у публікацію в Instagram, присвячену їхньому 22-ій річниці шлюбу у 2021, а також деякі інші скоординовані моменти стилю пари.

"22 роки потому, все ще однакові вбрання 😂", — написав батько чотирьох тоді.

"З річницею, я тебе дуже люблю, і дякую, що подарувала мені наших чудових дітей, щоб ми всі могли носити однакове", — із жартом додав Бекхем.

Девід та Вікторія Бекхем у шлюбі 23 роки Fullscreen
Девід та Вікторія Бекхем у шлюбі 23 роки
Фото: Instagram davidbeckham

Зокрема Вікторія Бекхем зізналася, що видалила татуювання з ініціалами чоловіка, оскільки воно їй набридло. При цьому, у мережі почали ширитися чутки про розлучення однієї з найміцніших пар світового шоубізу.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем сходила на побачення з коханим у розкішній сукні за понад 110 тисяч гривень.

Також Фокус писав про вихід Вікторії Бекхем та Енн Гетевей у синьо-жовтих образах.