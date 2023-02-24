Нікола Пельтц продемонструвала ніжний манікюр на весну 2023 (фото)

Зірка екрану та соцмереж зробила ставку на нейтральні відтінки.

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28-річна американська акторка Нікола Пельтц показала ніжний варіант манікюру на весну 2023. Знімком своєї нової роботи для дружини Брукліна Бекхема ділиться голлівудський нейл-майстер Том Бачик.

Фахівець пропонує звернути увагу на нюдові відтінки, відмовившись від використання дизайнів на каміння. Бачик також робить акцент на форму нігтів — мигдаль. Чудовим доповненням до свіжого манікюру Ніколи Пельтц стала розкішна каблучка на її лівій руці.

Ніжно-рожевий манікюр — чудова альтернатива тренду на "голі нігті", коли жінки взагалі відмовляються від покриття.

"Блиск для губ 💅🏻 Зухвалий, але шикарний #nailsbytombachik #TBT @nicolaannepeltzbeckham", — зазначив знаменитий нейл-майстер.

[ + – ] Новий манікюр Ніколи Пельтц

Клієнтами Тома Бачика стають найвідоміші зірки сучасності. До знаменитого фахівця часто звертаються Дженніфер Лопес, Селена Гомес, Нікола Пельтц, Олівія Родріго тощо.

Нейл-майстер володіє салонами в Нью-Йорку та постійно демонструє свої роботи у соцмережах, чим задає тренди на покриття нігтів.

Нагадаємо, тим часом подруга Ніколи Селена Гомес обирає яскраві квіткові варіанти дизайну свіжого манікюру.

Також Фокус писав про попередній манікюр Ніколи Пельтц, який їй зробив чоловік Бруклін Бекхем.