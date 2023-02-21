Том Бачик показав квітковий варіант манікюру на весну 2023 (фото)

Майстер показав свою нову роботу для Селени Гомес.

Related video

Голлівудський нейл-майстер Том Бачик показав квітковий варіант манікюру на весну 2023. Своєю новою роботою для Селени Гомес фахівець поділився в Instagram.

Бачик, до якого часто звертається також Дженніфер Лопес, пропонує зробити акцент на яскравих нігтях, прикрасивши їх різнокольоровими квітами. Окрім цього, для Селени Гомес нейл-майстер зробив форму нігтів — мигдаль.

"Saint Laurent Весна 🌼💜 @selenagomez #TB #nailsbytombachik", — прокоментував свою свіжу роботу Том Бачик.

[ + – ] Манікюр Селени Гомес

Клієнтами голлівудського нейл-майстра стають найвідоміші зірки сучасності. До Бачика часто звертаються Дженніфер Лопес, Селена Гомес, Нікола Пельтц, Олівія Родріго тощо.

Том Бачик володіє салонами в Нью-Йорку та постійно демонструє свої роботи у соцмережах, чим задає тренди на покриття нігтів. Окрім цього, нейл-майстра навіть запрошують на різноманітні шоу, де він розповідає про модні манікюри та те, як правильно доглядати за нігтями.

Нагадаємо, Том Бачик запропонував зимовий нейтральний варіант покриття нігтів.

Також Фокус писав про календар краси на кінець лютого 2023: коли краще робити стрижки, манікюр та інші процедури.