Стиль життя
Календар краси на другу половину лютого
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Такі процедури як стрижки, манікюр та депіляці важливо робити у сприятливі для цього дні, щоб залишитися задоволеними результатом та тривалістю ефекту від процедури. Цей календар допоможе вам спланувати похід у салон краси та вийти з нього у гарному настрої.
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Місячний календар краси на другу половину лютого 2023 року:
Календар стрижки та фарбування волосся: 17, 19, 25, 27 лютого.
Манікюр та педикюр: 14-18, 23-25, 27 лютого.
Сприятливі дні для завивки волосся: 17 та 25 лютого.
Епіляція та депіляція: 17, 25 та 28 лютого.
Сприятливі дні для нарощування і фарбування вій та брів: 15-18, 26, 27 лютого.