Календар краси на другу половину лютого

Такі процедури як стрижки, манікюр та депіляці важливо робити у сприятливі для цього дні, щоб залишитися задоволеними результатом та тривалістю ефекту від процедури. Цей календар допоможе вам спланувати похід у салон краси та вийти з нього у гарному настрої.