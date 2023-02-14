Календарь красоты на вторую половину февраля

Такие процедуры как стрижки, маникюр и депиляци важно делать в благоприятные для этого дни, чтобы остаться довольной результатом и продолжительность эффекта от процедуры. Этот календарь поможет вам спланировать поход в салон красоты и выйти из него в хорошем настроении.