Стиль жизни
Календарь красоты на вторую половину февраля
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Такие процедуры как стрижки, маникюр и депиляци важно делать в благоприятные для этого дни, чтобы остаться довольной результатом и продолжительность эффекта от процедуры. Этот календарь поможет вам спланировать поход в салон красоты и выйти из него в хорошем настроении.
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Лунный календарь красоты на вторую половину февраля 2023:
Календарь стрижки и покраски волос: 17, 19, 25, 27 февраля.
Маникюр и педикюр: 14-18, 23-25, 27 февраля.
Благоприятные дни для завивки волос: 17 и 25 февраля.
Эпиляция и депиляция:17, 25 та 28 февраля.
Благоприятные дни для наращивания и окраски ресниц и бровей: 15-18, 26, 27 февраля.