Том Бачик показал цветочный вариант маникюра на весну 2023 (фото)

Мастер показал свою новую работу для Селены Гомес.

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Голливудский нейл-мастер Том Бачик показал цветочный вариант маникюра на весну 2023 года. Своей новой работой для Селены Гомес специалист поделился в Instagram.

Бачик, к которому часто обращается также Дженнифер Лопес, предлагает сделать акцент на ярких ногтях, украсив их разноцветными цветами. Кроме этого, для Селены Гомес нейл-мастер сделал форму ногтей — миндаль.

"Saint Laurent Весна 🌼💜 @selenagomez #TB #nailsbytombachik", — прокомментировал свою свежую работу Том Бачик.

[ + – ] Маникюр Селены Гомес

Клиентами голливудского нейл-мастера становятся большие звезды современности. К Бачику часто обращаются Дженнифер Лопес, Селена Гомес, Никола Пельтц, Оливия Родриго и т.д.

Том Бачик владеет салонами в Нью-Йорке и постоянно демонстрирует свои работы в соцсетях, чем задает тренды на покрытие ногтей. Кроме этого, нейл-мастера даже приглашают на разнообразные шоу, где он рассказывает о модных маникюрах и о том, как правильно ухаживать за ногтями.

Напомним, Том Бачик предложил зимний нейтральный вариант покрытия ногтей.

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