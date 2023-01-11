Том Бачик показал идеальный маникюр для января 2023 (фото)

Мастер предлагает обратить внимание на светлые оттенки.

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Голливудский нейл-мастер Том Бачик показал идеальный маникюр для января 2023 года. Снимком новой работы американский специалист поделился в Instagram-аккаунте.

Клиенткой Бачика в новом 2023 году стала актриса и жена Бруклина Бекхэма Никола Пельтц. Поскольку у нее был день рождения, звезда экрана выбрала праздничный нежный вариант покрытия.

"Блестящий французский маникюр на день рождения", — подписал свежую работу Том Бачик.

Он предлагает ограничиться светлыми оттенками и выбрать форму ногтей миндаль. На ногтях Николы заметен легкий градиент и блестки, что точно станет идеальным вариантом для зимы.

[ + – ] Маникюр Николы Пельтц

Клиентами Тома Бачика становятся самые известные звезды Голливуда. К специалисту часто обращаются Дженнифер Лопес, Селена Гомес, Никола Пельтц, Оливия Родриго. Мастер владеет салонами в Нью-Йорке и постоянно демонстрирует свои работы в соцсетях, чем задает тренды на покрытие ногтей.

Напомним, из соцсетей пришел новый тренд на покрытие ногтей.

Также Фокус писал об идеальном новогоднем маникюре 2023 от Тома Бачика.