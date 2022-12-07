"Расцветающий" маникюр. Новый популярный тренд из соцсетей

Новый тренд маникюра напоминает способ окраски одежды тай-дай, который ввели в моду хиппи.

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Тенденции в маникюре приходят и уходят быстрее, чем мы успеваем за ними угнаться. Некоторые из них бывают популярны недолго – как "утиные ногти" или "пузырчатые ногти", а некоторые возвращаются вновь и вновь, зарекомендовав себя как вечная салонная классика, например, французский маникюр или маникюр в форме полумесяца.

Однако в последний месяц 2022 года появился новый оригинальный тренд, который явно ждет большое будущее: "расцветающий маникюр", "цветущий гель", или Blooming Gel, именно под этим тегом его можно найти в соцсетях. О новом популярном тренде пишет модный ресурс Refinery29.

Эффект достигается за счет специального покрытия, прозрачного гель-лака, который наносится на ноготь и придает "цветущий" эффект любому гелевому дизайну ногтей.

"Blooming gel — это просто полупрозрачная гелевая формула, похожая на формулу базового покрытия, которая заставляет любой цвет, добавленный поверх, расцветать", — говорит Захра Бидасси, креативный эксперт по ногтям и основатель лондонского салона Plaster.

Ранее гель-лак с подобным эффектом предлагала фирма The Gel Bottle, однако теперь это всемирный тренд и найти его проблем не представляет.

Слой "расцветающего геля" наносят на ноготь, рисуют дизайн и ждут, пока рисунок размоется, или расцветет. "В зависимости от желаемого эффекта, чем дольше вы оставляете цветение, тем более бледными будут края. Это может занять от 30 до 60 секунд", — говорит Бидасси.

[ + – ] Маникюр, напоминающий "тай-дай" - новый тренд

Пока слой еще влажный, им можно манипулировать для создания всевозможных рисунков. Вы даже можете смешать несколько цветов друг с другом, чтобы создать "мраморный" эффект.

Благодаря новому эффекту, чаще всего создаются дизайны, напоминающие кожу крокодила, или черепаховый панцирь, или же технику окрашивания ткани тай-дай, которая получила распространение еще в начале 1970-х. Тогда приверженцы движения хиппи связывали одежду узлами и окрашивали ее, получая неожиданный эффект. Тай-дай дословно значит "завяжи и покрась".

Также популярен дизайн, имитирующий цвета ауры. Благодаря расплывающемуся эффекту, дизайн ауры, который популярен уже давно, получил новый виток популярности. И, как считают эксперты по маникюру – в 2023 году всех ждет настоящий бум на "расцветающий маникюр".

[ + – ] Маникюр ауры - новый тренд 2022

Одной из популярных тенденций является психоделический дизайн ногтей, который получают, комбинируя разные техники – так, "расцветающий" маникюр сочетают с хромовой пудрой, стразами, или текстурированными точками.

Напомним, ранее мы писали о популярном тренде, который получил название "маникюр из комикса". Называют его также "мультяшным маникюром" и 2-D маникюром.