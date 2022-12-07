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Стиль жизни

"Расцветающий" маникюр. Новый популярный тренд из соцсетей

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Фото: Instagram nailsbymei | Новый модный тред маникюра - "цветущий гель"

Новый тренд маникюра напоминает способ окраски одежды тай-дай, который ввели в моду хиппи.

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Тенденции в маникюре приходят и уходят быстрее, чем мы успеваем за ними угнаться. Некоторые из них бывают популярны недолго – как "утиные ногти" или "пузырчатые ногти", а некоторые возвращаются вновь и вновь, зарекомендовав себя как вечная салонная классика, например, французский маникюр или маникюр в форме полумесяца.

Однако в последний месяц 2022 года появился новый оригинальный тренд, который явно ждет большое будущее: "расцветающий маникюр", "цветущий гель", или Blooming Gel, именно под этим тегом его можно найти в соцсетях. О новом популярном тренде пишет модный ресурс Refinery29.

Эффект достигается за счет специального покрытия, прозрачного гель-лака, который наносится на ноготь и придает "цветущий" эффект любому гелевому дизайну ногтей.

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цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель Fullscreen
цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель Fullscreen
цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель Fullscreen
цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель Fullscreen
цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель Fullscreen
цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель
цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель
цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель
цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель
цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель
цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель
цветущий маникюр, расцветающий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды маникюра 2022, тренды маникюра 2023, Blooming gel, цветущий гель

"Blooming gel — это просто полупрозрачная гелевая формула, похожая на формулу базового покрытия, которая заставляет любой цвет, добавленный поверх, расцветать", — говорит Захра Бидасси, креативный эксперт по ногтям и основатель лондонского салона Plaster.

Ранее гель-лак с подобным эффектом предлагала фирма The Gel Bottle, однако теперь это всемирный тренд и найти его проблем не представляет.

Слой "расцветающего геля" наносят на ноготь, рисуют дизайн и ждут, пока рисунок размоется, или расцветет. "В зависимости от желаемого эффекта, чем дольше вы оставляете цветение, тем более бледными будут края. Это может занять от 30 до 60 секунд", — говорит Бидасси.

Маникюр, напоминающий "тай-дай" - новый тренд

Пока слой еще влажный, им можно манипулировать для создания всевозможных рисунков. Вы даже можете смешать несколько цветов друг с другом, чтобы создать "мраморный" эффект.

Благодаря новому эффекту, чаще всего создаются дизайны, напоминающие кожу крокодила, или черепаховый панцирь, или же технику окрашивания ткани тай-дай, которая получила распространение еще в начале 1970-х. Тогда приверженцы движения хиппи связывали одежду узлами и окрашивали ее, получая неожиданный эффект. Тай-дай дословно значит "завяжи и покрась".

Также популярен дизайн, имитирующий цвета ауры. Благодаря расплывающемуся эффекту, дизайн ауры, который популярен уже давно, получил новый виток популярности. И, как считают эксперты по маникюру – в 2023 году всех ждет настоящий бум на "расцветающий маникюр".

Маникюр ауры - новый тренд 2022

Одной из популярных тенденций является психоделический дизайн ногтей, который получают, комбинируя разные техники – так, "расцветающий" маникюр сочетают с хромовой пудрой, стразами, или текстурированными точками.

Напомним, ранее мы писали о популярном тренде, который получил название "маникюр из комикса". Называют его также "мультяшным маникюром" и 2-D маникюром.