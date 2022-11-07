Маникюр из комикса. Тренд осени 2022

Новомодный тренд маникюра также называют мультяшным и 2-D маникюром

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В соцсетях новую волну популярности собирает тренд маникюра, прозванный Comic Book Nails, или "ногти из комикса". Называют его также "мультяшным маникюром" и 2-D маникюром. О новом тренде пишут все модные журналы, как например Allure.

Туториалы, как создать нейл-арт в стиле книжки комиксов набирают миллионы просмотров. А блогеры уже говорят, что в TikTok буквально все мастера маникюра и бьюти-блогеры "сходят с ума" по новому тренду.

[ + – ] Ногти из комикса - новый модный тренд маникюра Фото: Соцсети

Такой оригинальный стиль маникюра был создан под влиянием поп-культуры: книг комиксов и пор-арта.

Принцип у маникюра в стиле "ногти из комикса" такой: все блики и тени нужно прорисовывать разными цветами (чаще черным и белым), также важно выбрать цвета, которые будут хорошо смотреться вместе: фиолетовый и розовый, синий и голубой, коричневый и бежевый, зеленый и салатовый, серый и белый.

Можно обойтись и одним цветом, но тонкой кисточкой прорисовать все тени и блики, создавая иллюзию журнальной иллюстрации.

Покрытие выбирают каждый по своему желанию: глянцевое, или матовое, чтобы сделать маникюр еще более схожим с рисунком на бумаге. Мастера маникюра отмечают, что конечная цель состоит в том, чтобы сделать ноготь "ненастоящим". И когда все сделано правильно, ногти в стиле поп-арт выглядят сюрреалистично.

А, судя по снимкам в соцсетях, тренд маникюра "ногти из комикса" подходит буквально для любой формы и длины. Хотя фанаты этого тренда стараются делать его на квадратных, или ногтях подлиннее, чтобы 2-D иллюзия выглядела эффектней.

Интересно, но такой маникюр продолжает тренд на 2-D одежду, которая время от времени появляется на подиумах. Так, в последней коллекции Loewe была пикселизированная одежда, будто созданная в популярной игре "Майнкрафт".

Напомним, ранее Фокус рассказывал о трендах маникюра на эту осень. В моде "фарфоровый" маникюр, а значит, тренд на натуральность. Также любимый мастер маникюра Дженнифер Лопес и Селены Гомес Том Бачик показал идеальный вариант покрытия ногтей на осень.