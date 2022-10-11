Тренды маникюра на октябрь 2022. Самые эффектные варианты

Фарфоровый маникюр стал новым хитом этой осени.

Related video

После ярких и кричащих оттенков маникюра в моду на осенний сезон входят сдержанные и спокойные оттенки. Ключевым трендом осени 2022 стал фарфоровый маникюр. Делимся идеями модного решения.

Мода на естественность оказала влияние и на тренды маникюра. После актуализации длинных и ярких ногтей в моду возвращаются средняя длина и сдержанные оттенки.

В этом сезоне в числе ключевых тенденций оказался, так называемый, фарфоровый маникюр. Популярность натуральных ногтей в последнее время набирает обороты и актуализирует сложные светлые решения. Эти оттенки маникюра визуально удлиняют пальцы и делают их более изящными.

Фарфоровый маникюр не ограничивается палитрой белого. Вы можете выбрать любой из пастельных оттенков розового, бежевого или кремового.

Маникюр в светлых оттенках подходит к любому образу и гармонично сочетается с кожей разных оттенков.

Ранее Фоус писал о самых удачных днях для маникюра и изменения цвета волос в октябре.