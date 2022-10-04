Благоприятные дни для стрижек, маникюра и педикюра в октябре 2022 - лунный календарь

Этот лунный календарь составлен с учетом трех факторов: фаза Луны (новолуние, полнолуние, растущая или убывающая Луна), знак Зодиака и лунные сутки. Вместе все эти факторы влияют на здоровье человека.

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Стрижка на растущую Луну ускорит рост волос.

Растущая луна в октябре — с 1 по 8 и с 26 по 31 октября.

Стрижка во время убывающей Луны замедлит рост волос.

Убывающая луна в октябре: с 10 по 24 октября.

Благоприятные дня для стрижки в октябре: 3, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 29, 30

Стрижка в эти дня будет удачной, поднимет настроение, укрепит волосы, ускорит их рост, избавляет от негативной энергии.

Не стоит посещать салоны красоты в октябре в такие дни: 4, 9,10,13, 17

На окрашивание волос Луна также имеет большое влияние — успех зависит от того, в каком знаке Зодиака она находится. Позитивное влияние наблюдается в Козероге, Тельце, Льве, Деве, Стрельце. Неблагоприятное влияние — Водолей, Овен, Рак, Рыбы.

Удачные дни для окрашивания волос в октябре: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 18-20, 21-31

С 1 по 8 и с 26 по 31 октября продлится фаза роста Луны. Ногти в это время отрастают быстрее обычного. В эти дни также надо усиленно ухаживать за кожей рук — под воздействием Луны усиливается действие витаминов. Положение Луны в знаке Зодиака очень важно.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра в октябре: 4, 6, 22, 31

Источник:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl