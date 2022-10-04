Сприятливі дні для стрижок, манікюру та педикюру у жовтні 2022 — місячний календар
Цей місячний календар складений з урахуванням трьох факторів: фаза Місяця (молодик, повня, спадний Місяць), знак Зодіаку і місячну добу. Водночас усі ці фактори впливають на здоров'я людини.
Стрижка на зростаючий Місяць прискорить ріст волосся.
Зростаючий Місяць у жовтні — з 1 по 8 і з 26 по 31 жовтня.
Стрижка під час спадного Місяця сповільнить ріст волосся.
Спадний Місяць у жовтні: з 9 по 25 жовтня.
Сприятливі дні для стрижки у жовтні: 3, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 29, 30.
Стрижка в ці дні буде вдалою, підніме настрій, зміцнить волосся, прискорить його ріст, позбавляє негативної енергії.
Не варто відвідувати салони краси у жовтні у такі дні: 4, 9,10,13, 17.
На фарбування волосся Місяць також має великий вплив — успіх залежить від того, в якому знаку Зодіаку він знаходиться. Позитивний вплив спостерігається у Козерогові, Тельці, Леві, Діві, Стрільці. Несприятливий вплив — Водолій, Овен, Рак, Риби.
Вдалі дні для фарбування волосся у жовтні: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 18-20, 21-31.
З 1 по 8 та з 26 по 31 жовтня триватиме фаза зростання Місяця. Нігті в цей час відростають швидше, ніж звичайно. У ці дні також треба посилено доглядати шкіру рук — під впливом Місяця посилюється дія вітамінів. Положення Місяця у знаку Зодіаку дуже важливе.
Сприятливі дні для манікюру та педикюру у жовтні: 4, 6, 22, 31.
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