Сприятливі дні для стрижок, манікюру та педикюру у жовтні 2022 — місячний календар

Цей місячний календар складений з урахуванням трьох факторів: фаза Місяця (молодик, повня, спадний Місяць), знак Зодіаку і місячну добу. Водночас усі ці фактори впливають на здоров'я людини.

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Стрижка на зростаючий Місяць прискорить ріст волосся.

Зростаючий Місяць у жовтні — з 1 по 8 і з 26 по 31 жовтня.

Стрижка під час спадного Місяця сповільнить ріст волосся.

Спадний Місяць у жовтні: з 9 по 25 жовтня.

Сприятливі дні для стрижки у жовтні: 3, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 29, 30.

Стрижка в ці дні буде вдалою, підніме настрій, зміцнить волосся, прискорить його ріст, позбавляє негативної енергії.

Не варто відвідувати салони краси у жовтні у такі дні: 4, 9,10,13, 17.

На фарбування волосся Місяць також має великий вплив — успіх залежить від того, в якому знаку Зодіаку він знаходиться. Позитивний вплив спостерігається у Козерогові, Тельці, Леві, Діві, Стрільці. Несприятливий вплив — Водолій, Овен, Рак, Риби.

Вдалі дні для фарбування волосся у жовтні: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 18-20, 21-31.

З 1 по 8 та з 26 по 31 жовтня триватиме фаза зростання Місяця. Нігті в цей час відростають швидше, ніж звичайно. У ці дні також треба посилено доглядати шкіру рук — під впливом Місяця посилюється дія вітамінів. Положення Місяця у знаку Зодіаку дуже важливе.

Сприятливі дні для манікюру та педикюру у жовтні: 4, 6, 22, 31.

Джерело:

https://www.youtube.com/c/AngelaPearl