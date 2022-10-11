Тренди манікюру на жовтень 2022. Найефектніші варіанти

Порцеляновий манікюр став новим хітом цієї осені.

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Після яскравих та кричучих відтінків манікюру в моду на осінній сезон входять стримані та спокійні відтінки. Ключовим трендом осені 2022 року став фарфоровий манікюр. Ділимося ідеями модного рішення.

Мода на природність вплинула і на тренди манікюру. Після актуалізації довгих та яскравих нігтів у моду повертаються середня довжина та стримані відтінки.

Цього сезону серед ключових тенденцій виявився так званий фарфоровий манікюр. Популярність натуральних нігтів останнім часом набирає обертів та актуалізує складні світлі рішення. Ці відтінки манікюру візуально подовжують пальці і роблять їх більш витонченими.

Порцеляновий манікюр не обмежується палітрою білого. Ви можете вибрати будь-який з пастельних відтінків рожевого, бежевого або кремового.

Манікюр у світлих відтінках підходить до будь-якого образу і гармонійно поєднується зі шкірою різних відтінків.

Раніше Фокус писав про найвдаліші дні для манікюру та зміни кольору волосся у жовтні.