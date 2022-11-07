Манікюр із коміксу. Тренд осені 2022

Новомодний тренд манікюру також називають мультяшним і 2D манікюром

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У соцмережах нову хвилю популярності збирає тренд манікюру, прозваний Comic Book Nails, або "нігті з коміксу". Називають його також "мультяшним манікюром" і 2D манікюром. Про новий тренд пишуть усі модні журнали, як, наприклад, Allure.

Туторіали, як створити нейл-арт у стилі книжки коміксів, набирають мільйони переглядів. А блогери вже кажуть, що в TikTok буквально всі майстри манікюру та б'юті-блогери "божеволіють" від нового тренду.

[ + – ] Нігті із коміксу — новий модний тренд манікюру Фото: Соцсети

Такий оригінальний стиль манікюру був створений під впливом поп-культури: книг коміксів і пор-арту.

Принцип у манікюру в стилі "нігті з коміксу" такий: всі відблиски й тіні потрібно промальовувати різними кольорами (найчастіше чорним і білим), також важливо вибрати кольори, які матимуть разом гарний вигляд: фіолетовий і рожевий, синій і блакитний, коричневий і бежевий, зелений і салатовий, сірий і білий.

Можна обійтися і одним кольором, але тонким пензликом промалювати всі тіні та відблиски, створюючи ілюзію журнальної ілюстрації.

Покриття вибирають за своїм бажанням: глянсове або матове, щоб зробити манікюр ще більш схожим на малюнок на папері. Майстри манікюру відзначають, що кінцева мета полягає в тому, щоб зробити ніготь "несправжнім". І коли все зроблено правильно, нігті в стилі поп-арт мають сюрреалістичний вигляд.

А судячи зі знімків у соцмережах, тренд манікюру "нігті з коміксу" пасує буквально будь-якій формі й довжині. Хоча фанати цього тренду намагаються робити його на квадратних або довших нігтях, щоб 2D ілюзія мала ефектніший вигляд.

Цікаво, але такий манікюр продовжує тренд на 2D одяг, який час від часу з'являється на подіумах. Так, в останній колекції Loewe був пікселізований одяг, ніби створений у популярній грі "Майнкрафт".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про тренди манікюру цієї осені. У моді "порцеляновий" манікюр, а значить, тренд на натуральність. Також улюблений майстер манікюру Дженніфер Лопес і Селени Гомес Том Бачик показав ідеальний варіант покриття нігтів на осінь.