Різноманіття сірого. Том Бачик показав ідеальний осінній манікюр 2022 (фото)

Зірковий нейл-майстер радить обмежитись лише лаком для покриття, не використовуючи дизайни та каміння.

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Відомий майстер манікюру Том Бачик показав ідеальний варіант покриття для осені 2022. Знімком своєї свіжої роботи для співачки Селени Гомес він поділився на Instagram-сторінці.

Нейл-майстер пропонує придивитися до різноманіття відтінків сірого кольору — мокрого асфальфу, сіро-рожевого, сіро-коричневого, сіро-бежевого тощо. Зокрема своїй постійній клієнтці Том Бачик зробив осінній манікюр у кольорі Taupe — сіро-коричневий відтінок. На довгі нігті квадратної форми із заокругленими кутиками майстер наніс лише лак вищевказаного кольору, обійшовшись без дизайну, каміння чи наліпок.

"Сіро-коричневий на осінь @selenagomez 🤎💅🏼 #ManiMonday #nailsbytombachik", — підписав публікацію знаменитий нейл-майстер.

[ + – ] Том Бачик пропонує придивитися до відтінків сірого кольору

Клієнтами Тома Бачика стають найбільші зірки сьогодення. Зокрема майстер займається покриттями для Селени Гомес та Дженніфер Лопес. Свої роботи від часто виставляє у соцмережі.

Нагадаємо, раніше Селена Гомес обирала оливковий відтінок для нового манікюру.

Також Фокус писав про трендовий варіант осіннього манікюру від моделі Гейлі Бібер у формі "шоколадних пончиків".