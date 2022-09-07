Шоколадні пончики. Гейлі Бібер показала ідеальний манікюр на осінь 2022 (фото)

Знаменитість продовжує тематику глазурованої шкіри.

25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний манікюр для осені 2022.

Зірка подіумів продовжує тематику глазурованої шкіри та переносить її на покриття нігтів. Дружина Джастіна Бібера пропонує варіант осіннього манікюру — у вигляді пончиків з шоколадною глазур'ю.

Такий манікюр робиться доволі простим шляхом. Для початку варто на нюдову базу нанести тонким шаром втирання, що допоможе створити глянцевий фініш покриття. Проте, якщо ви хочете такі ж нігті, як у Гейлі Бібер, варто замість нюдового відтінку для початку нанести світло-коричневий.

Зазначимо, що хештег #glazeddonutnails набрав у соцмережах десятки мільйонів переглядів. Спочатку бізнесвумен просувала ідею ідеально чистої та глазурованої шкіри, а згодом задала тренд на "нігті-пончики". Тепер рожеві десерти змінилися на темніші з приходом холодів.

[ + – ] Гейлі Бібер демонструє ідеальний манікюр на осінь 2022

"Я люблю тебе, Бразиліє ✨🏼 Я скоро повернуся, обіцяю ✨🇧🇷", — підписала нову публікацію дружина Джастіна Бібера.

[ + – ] Гейлі Бібер демонструє ідеальний манікюр на осінь 2022 Фото: haileybieber

Нагадаємо, Гейлі Бібер раніше демонструвала ідеальний літній манікюр, на який варто звернути увагу.

Також Фокус писав про інші тренди манікюру на осінь 2022.