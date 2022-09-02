Манікюр осені 2022. Найяскравіші тренди нового сезону

Актуальним буде оновлений класичний френч, блискучий нейл-арт та однотонний манікюр сірого кольору.

Настав вересень, а значить час поговорити про тренди манікюру осені 2022. Цього сезону актуальні стримані відтінки сірого і темний френч, а для тих, хто любить яскравіше, рекомендуємо зробити нігті-хамелеони або манікюр у стилі диско.

Сірі нігті

Минулої осені на піку популярності був коричневий колір нігтів. Однак у новому сезоні 2022 року спостерігається тренд на сірий лак. Причому тон має бути світло-сірим, ближчим до бежевого. Такий відтінок відмінно поєднується з осінньою атмосферою, яку створюють затишні теплі в'язані светри в стриманих тонах, пледи, свічки й смачний глінтвейн.

Можна доповнити манікюр дизайном у вигляді яскравих наклейок.

Нігті-хамелеони

Цей тренд підійде тим, кому подобається яскраві рішення. І хоча в осінньому сезоні лідирують темні тони лаку, якщо додати їм мерехтіння, вийде дуже святково. До того ж завжди можна піти проти модних тенденцій і зробити блискучий манікюр-хамелеон рожевого кольору, як у Гейлі Бібер.

Темний френч

Класика ніколи не виходить із моди. Але навіть їй часом потрібні поновлення. Френч довгі роки не втрачає своїх позицій і вважається одним із найакуратніших та найактуальніших варіантів манікюру. Цього сезону дизайнери пропонують оновити класику та зробити френч у темних тонах. Зовні він виглядає також елегантно, як і звичний французький манікюр, проте темні тони додають загадковості образу. Безперечно варто спробувати.

Манікюр у стилі диско

Кращий варіант підвищити настрій і прогнати осінню нудьгу — зробити блискучий, яскравий манікюр. Нейл-арт у стилі диско на піку популярності, якщо згадати, що цього сезону на подіуми повернулися речі з 1970-х та 1980-х. Можна покрити блискітками весь ніготь, або зробити манікюр різними мерехтливими лаками. Виглядатиме дуже святково.

Фокус раніше писав про новий тренд манікюру, який побив рекорд популярності. Мова про бульбашковий манікюр. Щоб зробити такий нейл-арт, потрібно покрити кожен ніготь прозорою базою, потім за допомогою тонкої металевої палички та золотистого гель-лаку або лаку кольору металік ставити краплі, поступово нашаровуючи кульки з прозорого гелю.