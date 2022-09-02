Маникюр осени 2022. Самые яркие тренды нового сезона

Актуальным будет обновленный классический френч, блестящий нейл-арт и однотонный маникюр серого цвета.

Наступил сентябрь, а значит самое время поговорить про тренды маникюра осени 2022. В этом сезоне актуальны сдержанные оттенки серого и темный френч, а для тех, кто любит поярче, рекомендуем сделать ногти-хамелеоны или маникюр в стиле диско.

Серые ногти

Прошлой осенью на пике популярности был коричневый цвет ногтей. Однако в новом сезоне 2022 года наблюдается тренд на серый лак. Причем тон должен быть скорее светло-серым, ближе к бежевому. Такой оттенок отлично сочетается с осенней атмосферой, которую создают уютные вязаные теплые свитера в сдержанных тонах, пледы, свечи и вкусный глинтвейн.

Можно дополнить маникюр дизайном в виде ярких наклеек.

Ногти-хамелеоны

Этот тренд подойдет тем, кому нравится яркие решения. И хотя в осеннем сезоне лидируют темные тона лака, если добавить им мерцания, получится очень празднично. К тому же, всегда можно пойти против модных тенденций и сделать блестящий маникюр-хамелеон розового цвета, как у Хейли Бибер.

Темный френч

Классика никогда не выходит из моды. Но даже ей порой требуются обновления. Френч долге годы не теряет своих позиций и считается одним из самых аккуратных и актуальных вариантов маникюра. В этом сезоне дизайнеры предлагают обновить классику и сделать френч в темных тонах. Внешне он смотрится также элегантно, как и привычный французский маникюр, однако темные тона добавляют загадочности образу. Определенно стоит попробовать.

Маникюр в стиле диско

Лучший вариант повысить настроение и прогнать осеннюю хандру — сделать блестящий, яркий, сверкающий маникюр. Нейл-арт в стиле диско на пике популярности, если вспомнить, что в этом сезоне на подиумы вернулись вещи из 1970-х и 1980-х. Можно покрыть блестками весь ноготь, или сделать маникюр разными мерцающими лаками. Будет смотреться очень празднично.

Фокус ранее писал о новом тренде маникюра, который побил рекорды популярности. Речь о пузырьковом маникюре. Чтобы сделать такой нейл-арт, нужно покрыть каждый ноготь прозрачной базой, затем при помощи тонкой металлической палочки и золотистого гель-лака или лака цвета металлик ставить капли, постепенно наслаивая шарики из прозрачного геля.