Новый тренд нейл-арта. Пузырьковый маникюр бьет рекорды популярности

Такой дизайн ногтей напоминает сияющие кристаллы.

Модный мир продолжает покорять новый тренд — пузырьковый маникюр. Мастера просят не путать такой нейл-арт с пенным маникюром, там как это совсем другая история.

Пенный нейл-арт был на пике популярности пару лет назад. Дизайн ногтей в таком стиле напоминал множество лопнувших мыльных пузырьков и еще немного чешую ящерицы, в то время как La manucure à bulles (так пузырьковый маникюр звучит на французском) — это цельные наливные капли, сделанные в технике 3D.

Известный нейл-стилист Chanel Бетина Голдштейн активно популяризует пузырьковый маникюр у себя в Instagram. Смотрится такой дизайн празднично, словно на ноготках сияют настоящие кристаллы, и наверняка подойдет даже тем модницам, которые не слишком жалуют объемный дизайн и тяготеют к минимализму.

Мастер детально показывает, как сделать такой маникюр. Сначала она покрывает каждый ноготь прозрачной базой, затем при помощи тонкой металлической палочки и золотистого гель-лака или лкака цвета металлик ставит капли, постепенно наслаивая шарики из прозрачного геля. Процесс действительно завораживает.

Отметим, что в 2022 году стиль в маникюре разделился на два прямо-противоположных направления — сдержанно-минималистичный и экстравагантный, к которому как раз относится объемный нейл-арт. 3D дизайн ногтей нашел огромное число поклонников. Не последнюю роль в этом сыграл знаменитый сериал "Эйфория", после которого сюрреализм стал главным трендом дизайна ногтей 2022 года.

Объемный маникюр нравится тем, кто жаждет творчества и самовыражения, а вариантов проявить себя через нейл-арт немало. Особенно популярными в этом году стали дизайн ногтей с имитацией каплей жидкого металла, а также нейл-арт с жемчужинами.

А для тех, кто жаждет быть в центе внимания и произвести максимальное впечатление на свое окружение, мастера предлагали присмотреться к маникюру с микросхемами и желейными мишками.

Фокус ранее писал о том, какой маникюр будет в моде осенью 2022 года. В топе сентябрьского дизайна ногтей осенние листья, маникюр в технике стемпинг, а также акварельный нейл-арт.