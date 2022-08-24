Модный маникюр сентября. Топ-5 ярких решений для осеннего дизайна ногтей

Предлагаем не ограничиваться веточками и листочками и присмотреться к разнообразным вариантам осеннего нейл-арта.

Совсем скоро наступит осень и самое время присмотреться к яркому дизайну маникюра, которые повысит настроения и прогонит хандру. В трендах сезона теплые палитры цветов, среди которых будут преобладать глубокие и насыщенные оттенки – винный, бордовый, шоколадный, коричневый, изумрудный, сливовый. Они отлично сочетаются с золотым декором, сверкающими стразами и блеском глиттера.

Осенние листья

Первые месяцы осени щедры на краски. Улицы пестрят красными, желтыми, оранжевыми, зелеными цветами. И всю эту красоту можно перенести на наши ноготки. Выбирайте золотистые гель-лаки, зеленые, красные и декорируйте ноготки самым популярными мотивами осени — листочками и веточками.

Чаще всего мастера украшают ногти рисунками кленовых, дубовых и березовых листьев. Иногда можно встретить в осеннем маникюре целые веточки рябины. А если добавить к рисунку капли дождя, птиц или животных, получится целая композиции.

Кошачий глаз

Космические переливы — превосходный нейларт для осеннего периода. Маникюр с эффектом "кошачий глаз" смотрится притягательно. Можно выбрать не только темные тона, которые придают образу загадочности и волшебства, но и актуальные для осени оранжевые, желтые и красные оттенки. Такой маникюр точно повысит настроение.

Стемпинг

Техника маникюра "стемпинг" смотрится очень романтично. На нюдовой основе можно сделать различные узоры-паутинки, флористические или абстрактные мотивы, геометрические фигурки, которые идеально подойдут к осеннему настроению. Или выбрать яркую базу, добавить абстрактных линий и получится настоящая феерия оттенков, напоминающая листопад.

Акварель

Один из самых нежных и воздушных дизайнов осеннего маникюра — акварель. Выполняется он несложно. При создании рисунка цветной гель-лак смешивается с топом прямо на ногте. Получается полупрозрачный акварельный оттенок, которые создает тон рисунка. Сверху мастер с помощью тонкой кисти наносит контуры.

Минимализм

Для тех, кто не любит слишком изощренных рисунков на ногтях, подойдет дизайн в стиле минимализма. Достаточно выбрать яркий тон и добавить к нему тонкую веточку или листочек. Получится нежно и по-осеннему атмосферно.

Фокус писал о том, что американская певица Селена Гомес показала свой новый осенний маникюр.