Селена Гомес показала идеальный маникюр для встречи осени 2022 (фото)

За считанные дни наступит осень, так что палитра оттенков покрытия кардинально изменится.

Американская певица Селена Гомес активно готовится к холодному времени года и уже сменила свои яркие ногти на более теплые мотивы. Голливудский нейл-мастер Том Бачик показал новый маникюр артистки.

На этот раз Селена выбрала оливковый оттенок покрытия ногтей, чем точно задала тренд на наступающий сезон. Она отказалась от дополнительных дизайнов или цветов, а ограничилась лишь насыщенностью выбранного оттенка.

По форме ногтей певица выбрала квадрат без острых уголков.

Поэтому советуем обратить внимание на такой вариант маникюра для встречи осени 2022. Он идеально подойдет для теплого осеннего настроения и ваших образов.

"Оливковый цвет для Селены Гомес", — подписал практически самый известный в мире нейл-мастер свою новую работу.

К Тому Бачику обращаются голливудские знаменитости не первый год. Кроме Селены Гомес, его постоянной клиенткой является американская певица и актриса Дженнифер Лопес.

[ + – ] Новый маникюр Селены Гомес

Недавно Гомес отпраздновала свое 30-летие, на котором присутствовала в нежном розовом платье Versace. Маникюр именинницы тогда соответствовал теме ее образа.

Напомним, Том Бачик показал идеальный маникюр для лета 2022.

Также Фокус писал о трендовой идее покрытия от Виктории Бекхэм.