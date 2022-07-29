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Энергия королевы. Том Бачик показал самый нежный маникюр лета 2022

Виктория Сытняк
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том бачик, модный маникюр, идеи маникюра, топ идей для покрытия ногтей, самый трендовый маникюр лета 2022
Фото: Getty Images

Мастер пытается во всех своих работах придерживаться правил классики.

Популярный голливудский нейл-мастер Том Бачик показал самый нежный маникюр лета 2022. В своем Instagram стилист ногтей приоткрыл занавес над свежим маникюром американской певицы Селены Гомес.

Бачик, владеющий салонами в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, традиционно выбрал однотонное покрытие ногтей. Однако на этот раз он еще и предпочел очень нежный оттенок — светло-лавандовый.

Такой маникюр станет идеальным дополнением как праздничных образов, так и повседневных аутфитов. А цвет напоминает оттенок года от Института цвета Pantone, который в 2022 избрал светло-фиолетовый цветом года.

Маникюр Селены Гомес

"Новые ногти, кто это? 💅🏼 Новая работа для @selenagomez 💜 веселый, счастливый цвет, соответствующий энергии королевы 🤩🫶🏼 #nailsbytombachik", — подписал снимок Том Бачик.

Голливудский нейл-мастер в своих работах всегда пытается придерживаться классики, внося в нее инновационные элементы. К мастеру обращаются известнейшие звезды мирового шоу-бизнеса, среди которых Селена Гомес и Дженнифер Лопес.

Напомним, недавно Селена Гомес встретила свое 30-летие в нежном розовом платье от Versace.

Также Фокус писал об актуальном маникюре для лета 2022 от Тома Бачика.