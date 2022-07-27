Селена Гомес встретила 30-летие в нежном платье Versace (фото)

Артистка устроила роскошную вечеринку для своих друзей.

Американская певица Селена Гомес накануне отметила свой 30-й день рождения в нежном платье Versace. Снимками с роскошной вечеринки артистка поделилась на своей Instagram-странице с более чем 300 млн подписчиков.

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30-летняя знаменитость отпраздновала свой юбилей в компании родных и близких, а затем устроила громкую вечеринку для своих друзей.

На празднование именинница прибыла в нежно-розовом платье Versace, украшенном камнями. Волосы Гомес собрала в высокий хвост, дополнив свой праздничный аутфит массивными серьгами-кольцами.

"Мои двадцатые были путешествием через добрые, тяжелые и прекрасные моменты, которые я никогда не забуду. Каждый из них сформировал меня как человека, которым я стала сегодня. Я та, кто все еще учится… Я иду вперед, ободренная многими сильными людьми вокруг меня. Я хочу сделать все возможное, чтобы изо дня в день воспринимать прекрасное и болезненное, и позволить этому сделать меня лучшей… После нескольких дней празднования мое сердце полно, благодарно, и я могу сказать, что мне начинают действительно нравиться 30. Большое спасибо за то, что вы были частью моей жизни, вот еще одно десятилетие!" – прокомментировала свой юбилей американская певица.

[ + – ] День рождения Селены Гомес

Селена Гомес стала широко популярной еще в подростковом возрасте, поэтому к своим 30 в ее соцсетях собралось более 300 миллионов фолловеров со всего мира.

[ + – ] День рождения Селены Гомес

Напомним, Селена Гомес прокомментировала расставание с певцом Джастином Бибером. За их отношениями следили миллионы фанатов во всех уголках планеты.

Также Фокус писал о ярком образе для лета 2022, который продемонстрировала накануне Селена Гомес.