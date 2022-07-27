Селена Гомес зустріла 30-річчя у ніжній сукні Versace (фото)

Артистка влаштувала розкішну вечірку для своїх друзів.

Американська співачка Селена Гомес напередодні відсвяткувала свій 30-й день народження у ніжній сукні Versace. Знімками з розкішної вечірки артистка поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 300 млн підписників.

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30-річна знаменитість відсвяткувала свій ювілей у компанії рідних та близьких, а згодом влаштувала гучну вечірку для своїх друзів.

На святкування іменинниця прибула у ніжно-рожевій сукні Versace, прикрашеній камінням. Волосся Гомес зібрала у високий хвіст, доповнивши свій святковий аутфіт масивними сережками-кільцями.

"Мої двадцяті були подорожжю через добрі, важкі та прекрасні моменти, які я ніколи не забуду. Кожен із них сформував мене як людину, якою я є сьогодні. Я та, хто все ще вчиться… Я йду вперед, підбадьорена багатьма сильними людьми навколо мене. Я хочу зробити все можливе, щоб день за днем сприймати прекрасне і болісне, і дозволити цьому зробити мене найкращою… Після кількох днів святкування моє серце сповнене, вдячне, і я можу сказати, що мені починають справді подобатися 30. Велике спасибі за те, що ви були частиною мого життя, ось ще одне десятиліття!" — прокоментувала свій ювілей американська співачка.

[ + – ] День народження Селени Гомес

Селена Гомес стала широко популярною ще в підлітковому віці, то ж до своїх 30 у її соцмережах назбиралося понад 300 мільйонів фоловерів зі всього світу.

[ + – ] День народження Селени Гомес

Нагадаємо, Селена Гомес прокоментувала розставання зі співаком Джастіном Бібером. За їхніми стосунками стежили мільйони фанатів у всіх куточках планети.

Також Фокус писав про яскравий образ для літа 2022, який продемонструвала напередодні Селена Гомес.