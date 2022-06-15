"Це справді було важко". Селена Гомес розповіла про розставання з Джастіном Бібером

Пара познайомилася у 2010 році, а у 2018-му остаточно розірвала свої стосунки.

29-річна американська співачка та акторка Селена Гомес відверто розповіла про розставання зі своїм колишнім бойфрендом, співаком Джастіном Бібером. Про це пише Glamour.

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Знаменитість наголосила на тому, що пишається собою та тим, що їй вдалося розірвати стосунки з музикантом.

"Це дозволило мені стати особистістю, яка не терпить жодної дурниці чи неповаги", — зазначила 29-річна Селена, яка у 2018 році важко перенесла розрив з Бібером. Співачка перенесла нервовий зрив та була госпіталізована до лікарні.

[ + – ] Селена Гомес і Джастін Бібер познайомилися у 2010 році

Гомес зізналася, що розставання їй далося важко і певною мірою вона не знала, як жити далі та що робити зі своєю кар'єрою.

"А потім почалися мої проблеми зі здоров'ям… Це справді було важко", — розповіла знаменитість.

Зокрема Селена додала, що поки не готова до нових романтичних стосунків, а її партнер повинен повністю їй підходити, то ж поки співачці не буде цілком комфортно з кимось, вона буде залишатися сама.

Зазначимо, що одна з найяскравіших пар світу шоу-бізнесу познайомилася у 2010 році, коли обом було менше 18 років. Майже 8 років їхні стосунки переживали різні етапи та статуси. Після кількох розставань у 2018 році Селена та Джастін остаточно розірвали свій роман. А за кілька місяців після цього співак одружився з моделлю Гейлі Болдвін.

[ + – ] Джастін Бібер з дружиною Гейлі Фото: Instagram haileybieber

Фанати пари досі не вірять у справжність почуттів Бібера до своєї законної дружини. Вони часто коментують публікації Гейлі з нагадуванням, що "Джастін та Селена все ще будуть разом", а на щорічному балу Інституту костюму Met Gala почали викрикувати подібні меседжі вживу, через що модель назвала цей захід "проклятим місцем".

Нагадаємо, Селена Гомес зізналася, як бореться з наслідками психічного захворювання.

Також Фокус писав про важку хворобу 28-річного Джастіна Бібера. У співака паралізувало частину обличчя.