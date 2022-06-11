У Джастіна Бібера паралізувало обличчя (відео)

Раніше дружина артиста перенесла інсульт та операцію на серці.

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28-річний канадський співак Джастін Бібер налякав своїх фанатів відео, на якому музиканту паралізувало частину обличчя. Роликом він поділився у своєму Instagram з понад 240 млн підписників.

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Чоловік Гейлі Бібер зізнався, що йому паралізувало лицьовий нерв унаслідок важкої хвороби — синдрому Рамсея-Ханта.

"Через вірус, який атакує нерв у моєму вусі та мої лицьові нерви, і викликаний параліч обличчя. Як ви можете бачити, око не моргає. Я не можу посміхатися на цьому боці обличчя, ця ніздря не рухається", — зізнався 28-річний виконавець.

Як відомо, синдром Рамсея-Ханта — форма оперізувального герпесу, який вражає лицевий нерв, викликає втрату слуху та сильні болі.

[ + – ] У Джастіна Бібера паралізувало частину обличчя

Зокрема Бібер повідомив про перенесення через загострення хвороби своїх концертів та попросив фанатів з розумінням поставитися до цього інциденту.

"Очевидно, моє тіло каже мені, що треба сповільнитися. Мені треба відпочити, щоб я міг знову зробити своє обличчя таким, яким воно має бути", — додав Джастін Бібер.

Через деякий час у сторіс співак зізнався, що йому стало ще важче їсти і його це дуже засмучує.

"Будь ласка, моліться за мене", — звернувся до мільйонів своїх фоловерів канадський виконавець.

Аудиторія співака з розумінням поставилася до хвороби Джастіна та засипала його теплими коментарями.

"Люблю тебе сильно, Джастіне!", "Молюся за тебе", "Швидшого одужання", — коментують ролик Бібера його підписники.

Нагадаємо, дружина Джастіна Гейлі Бібер нещодавно перенесла інсульт та операцію на серці. Американську модель врятувала швидка реакція її чоловіка.

Також Фокус писав про романтичний відпочинок Джастіна Бібера та Гейлі Бібер на розкішній яхті у Мексиці.