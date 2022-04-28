Навесні 2022 в моделі діагностували інсульт.

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Американська модель та дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер розповіла, що пережила операцію на серці, яка врятувала її з того світу. Про це пише CNN.

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25-річна Гейлі навесні 2022 року пережила інсульт, проте швидка реакція її чоловіка, канадського співака Джастіна Бібера, врятувала дівчину. Вона розповіла, що за сніданком у неї проявилися перші симптоми інсульту, а вже у лікарні їй підтвердили, що у мозку був маленький згусток крові, що викликало невелику нестачу кисню. Проте, за словами Гейлі, тоді вона прийшла в себе своїми силами.

[ + – ] Гейлі Бібер розповіла про перенесену операцію на серці

Згодом знаменитість часто виходила у світ із подругами, із зірковим чоловіком. Проте тільки через певний час вона зізналася, що на початку весни 2022 перенесла мікроінсульт та операцію на серці.

"Усе пройшло дуже добре… я дуже швидко відновлююсь" — зізналася модель. Вона перенесла операцію із закриття овального вікна в серці, яке й стало причиною її мікроінсульту.

Наразі 25-річна модель вдячна, що все пройшло гладко, а вона може повернутися до свого звичного зіркового життя.

Нагадаємо, Гейлі Бібер госпіталізували до лікарні через підозру на тромб у мозку.

Також Фокус писав про появу зіркового подружжя Джастіна Бібера та Гейлі Бібер на церемонії "Греммі-2022". Завеликий костюм чоловіка моделі став справжнім мемом у мережі.