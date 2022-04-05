Костюм Джастіна Бібера на "Греммі-2022" став мемом
Саме розмір костюму викликав хвилю мемів у мережі.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У мережі активно обговорюють наряди, у яких зірки світового масштабу прийшли на церемонію вручення музичної премії "Греммі-2022" у Лас-Вегасі. Серед них зіркове подружжя Біберів.
Якщо супермодель Гейлі з'явилася в приталеній білій сукні від Saint Laurent у стилі "голлівудський шик", то її чоловік, канадський співак Джастін Бібер обрав найтрендовіший бренд 2022 року, Balenciaga, тож "помолодшав" на десяток років, адже костюм був явно завеликий для нього, що і викликало хвилю жартів у мережі.
Доповнив образ для "Греммі" музикант чорними окулярами, рожевою шапкою та масивними чоботами.
До речі, дружина Джастіна, американська супермодель Гейлі Бібер відома своїм відчуттям моди та здатністю задавати тренди на мільйонну аудиторію. Напередодні її госпіталізували з підозрою на тромбоз у мозку. Проте все обійшлося і Гейлі виписали з лікарні.
Фокус писав про найвдаліші образи "Греммі-2022" та наряди, над котрими варто було ще попрацювати.