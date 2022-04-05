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Костюм Джастіна Бібера на "Греммі-2022" став мемом

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Джастін та Гейлі Бібер, Джастін та Гейлі Бібер на греммі 2022, костюм джастіна бібера на греммі
Фото: Getty Images | Джастін та Гейлі Бібер

Саме розмір костюму викликав хвилю мемів у мережі.

У мережі активно обговорюють наряди, у яких зірки світового масштабу прийшли на церемонію вручення музичної премії "Греммі-2022" у Лас-Вегасі. Серед них зіркове подружжя Біберів.

Якщо супермодель Гейлі з'явилася в приталеній білій сукні від Saint Laurent у стилі "голлівудський шик", то її чоловік, канадський співак Джастін Бібер обрав найтрендовіший бренд 2022 року, Balenciaga, тож "помолодшав" на десяток років, адже костюм був явно завеликий для нього, що і викликало хвилю жартів у мережі.

Доповнив образ для "Греммі" музикант чорними окулярами, рожевою шапкою та масивними чоботами.

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До речі, дружина Джастіна, американська супермодель Гейлі Бібер відома своїм відчуттям моди та здатністю задавати тренди на мільйонну аудиторію. Напередодні її госпіталізували з підозрою на тромбоз у мозку. Проте все обійшлося і Гейлі виписали з лікарні.

Фокус писав про найвдаліші образи "Греммі-2022" та наряди, над котрими варто було ще попрацювати.