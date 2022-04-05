Костюм Джастина Бибера на "Грэмми-2022" стал мемом
Именно размер костюма вызвал волну мемов в Сети.
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В Сети активно обсуждают наряды, в которых звезды мирового масштаба пришли на церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми-2022" в Лас-Вегасе. Среди них звездные супруги Бибер.
Если супермодель Хейли появилась на публике в приталенном белом платье от Saint Laurent в стиле "голливудский шик", то ее муж, канадский певец Джастин Бибер выбрал самый трендовый бренд 2022 года, Balenciaga, поэтому "помолодел" на десяток лет, ведь костюм был явно большим для него, что и вызвало волну шуток в Сети.
Дополнил образ для "Грэмми" музыкант черными очками, розовой шапкой и массивными ботинками.
Кстати, жена Джастина, американская супермодель Хейли Бибер, известна своим чувством моды и способностью задавать тренды на миллионную аудиторию. Накануне она была госпитализирована с подозрением на тромбоз в мозгу. Однако все обошлось, и Хейли выписали из больницы.
Фокус писал о самых удачных образах "Грэмми-2022" и нарядах, над которыми стоило еще поработать.