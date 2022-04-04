"Голые платья" и стеклянная сумочка. Лучшие наряды "Грэмми - 2022"

Церемонию переносили несколько раз, но она состоялась в полноценном формате и собрала на красной дорожке знаменитостей в шикарных нарядах

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Церемония "Грэмми" прошла в полноценном формате в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Изначально ее планировали провести еще 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе, но пандемия изменила планы.

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Однако, можно утверждать шоу получилось впечатляющим, хотя, на красной дорожке появились не все звезды, которых ожидали увидеть фанаты. Так, The Weeknd, Дрейк и Ариана Гранде вовсе не явились, а Канье Уэсту организаторы запретили приходить.

Зато в шоу приняла участие украинская певица Мика Ньютон, она и одесская бандуристка Сюзанна Иглидан выступили вместе с Джоном Леджендом, который исполнял свой новый хит Free. Певец этим летом должен был приехать на джаз-фест во Львов, но из-за войны это стало невозможно. К слову, украинская певица появилась на красной дорожке в черном вечернем платье в пол. Украшено оно было сине-желтой ленточкой.

Фокус собрал самые роскошные и эффектные наряды "Грэмми 2022".

Оливия Родриго

Оливия стала триумфатором церемонии, получив три статуэтки и уступив лишь певцу Джону Батисте, который победил в пяти номинациях.

[ + – ] Оливия Родриго

19-летняя Родриго взяла три статуэтки, в том числе за "Лучшего нового исполнителя" и "Лучший вокальный поп-альбом". Так что платье от Vivienne Westwood соответствовало торжественности ситуации.

Билли Айлиш

Билли отказалась от образа кумира подростков в растянутых футболках и теперь тяготеет к эффектным черным нарядам.

[ + – ] Билли Айлиш Фото: Getty Images

Она сменила два черных платья на церемонии "Оскар" и на "Грэмми" появилась в готическом наряде от Rick Owens.

St. Vincent

Певица Энни Кларк, выступающая под псевдонимом St. Vincent ранее была звездой показа Gucci Love Parade, так что, вполне ожидаемо, что платье именно этого бренда она выбрала для эффектного появления.

[ + – ] St. Vincent

Пайетки и перья – это настоящий "голливудский шик", который актуален и для Вегаса.

Doja Cat

Появление исполнительницы Doja Cat в роскошном "голом" платье Versace стало настоящей сенсацией. И главным образом еще и из-за эффектных аксессуаров.

[ + – ] Doja Cat Фото: Getty Images

Речь идет о стеклянной сумочке Coperni, которую создала нью-йоркская компания Heven. Певица наполнила ее конфетками в блестящих обертках.

Синтия Эриво

Певица и актриса уже давно стала иконой стиля и главным образом из-за того, что не боится экспериментировать с брендами и образами.

[ + – ] Синтия Эриво

Ее наряд от Louis Vuitton стал одним из самых оригинальных на красной дорожке.

Дуа Липа

Дуа Липа – одна из любимых клиенток Донателлы Версаче. Так что немудрено, что в поисках потрясающего наряда для красной дорожки она обратилась именно к главе этого модного дома.

[ + – ] Дуа Липа Фото: Getty Images

Наряд, который процитировал платье самой Донателлы из прошлого, модным критикам пришелся по вкусу. Образ певица дополнила украшениями от Bvlgari.

Леди Гага

Когда-то Леди Гага поражала фотографов на красной дорожке "Грэмми" платьями из мяса и пластиковых пузырей, но те времена прошли и экстравагантные наряды лауреатка "Оскара" сменила на модную классику.

[ + – ] Леди Гага

Ее платье от Armani Privé, дополненное бриллиантами от Tiffany, было потрясающим, но фанаты скучают по "старой" Гаге, которая умела удивлять и шокировать.