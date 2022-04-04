"Голі сукні" та скляна сумочка. Найкращі вбрання "Греммі — 2022"

Церемонію переносили кілька разів, але вона відбулася в повноцінному форматі та зібрала на червоній доріжці знаменитостей у шикарних вбраннях

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Церемонія "Греммі" відбулася в повноцінному форматі в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі. Спочатку її планували провести ще 31 січня 2022 року в Лос-Анджелесі, але пандемія змінила плани.

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Однак, можна стверджувати, що шоу вийшло вражаючим, хоча на червоній доріжці з'явилися не всі зірки, яких очікували побачити фанати. Так, The Weeknd, Дрейк і Аріана Гранде зовсім не з'явилися, а Каньє Весту організатори заборонили приходити.

Натомість у шоу взяла участь українська співачка Міка Ньютон. Вона й одеська бандуристка Сюзанна Іглідан виступили разом із Джоном Леджендом, який виконував свій новий хіт Free. Співак цього літа мав приїхати на джаз-фест до Львова, але через війну це стало неможливо. До речі, українська співачка з'явилася на червоній доріжці в чорній вечірній сукні до підлоги. Прикрашена вона була синьо-жовтою стрічкою.

Фокус зібрав найрозкішніші та найефектніші вбрання "Греммі 2022".

Олівія Родріго

Олівія стала тріумфаторкою церемонії, отримавши три статуетки та поступившись лише співаку Джону Батісті, який переміг у п'яти номінаціях.

[ + – ] Олівія Родріго

19-річна Родріго взяла три статуетки, у тому числі за "Найкращого нового виконавця" та "Найкращий вокальний поп-альбом". Тож сукня від Vivienne Westwood відповідала урочистості ситуації.

Біллі Айліш

Біллі відмовилася від образу кумира підлітків у розтягнутих футболках і тепер тяжіє до ефектного чорного вбрання.

[ + – ] Біллі Айліш Фото: Getty Images

Вона змінила дві чорні сукні на церемонії "Оскар" і на "Греммі" з'явилася у готичному вбранні від Rick Owens.

St. Vincent

Співачка Енні Кларк, яка виступає під псевдонімом St. Vincent, раніше була зіркою показу Gucci Love Parade, так що цілком очікувано, що сукню саме цього бренду вона обрала для ефектної появи.

[ + – ] St. Vincent

Паєтки та пір'я – це справжній "голлівудський шик", який актуальний і для Вегаса.

Doja Cat

Поява виконавиці Doja Cat у розкішній "голій" сукні Versace стала справжньою сенсацією. І головним чином ще через ефектні аксесуари.

[ + – ] Doja Cat Фото: Getty Images

Ідеться про скляну сумочку Coperni, яку створила нью-йоркська компанія Heven. Співачка наповнила її цукерками в блискучих обгортках.

Синтія Еріво

Співачка й акторка вже давно стала іконою стилю головним чином через те, що не боїться експериментувати з брендами й образами.

[ + – ] Синтія Еріво

Її вбрання від Louis Vuitton стало одним із найоригінальніших на червоній доріжці.

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа – одна з найулюбленіших клієнток Донателли Версаче. Тож не дивно, що в пошуках приголомшливого вбрання для червоної доріжки вона звернулася саме до глави цього модного будинку.

[ + – ] Дуа Ліпа Фото: Getty Images

Вбрання, яке процитувало сукню самої Донателли з минулого, модним критикам припало до смаку. Образ співачка доповнила прикрасами від Bvlgari.

Леді Гага

Колись Леді Гага вражала фотографів на червоній доріжці "Греммі" сукнями з м'яса та пластикових бульбашок, але ті часи минули, і екстравагантне вбрання лауреатка "Оскара" змінила на модну класику.

[ + – ] Леді Гага

Її сукня від Armani Privé, доповнена діамантами від Tiffany, була приголомшливою, але фанати сумують за "старою" Гагою, яка вміла дивувати й шокувати.