Весной 2022 года в модели диагностировали инсульт.

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Американская модель и жена Джастина Бибера Хейли Бибер рассказала, что пережила операцию на сердце, спасшую ее с того света. Об этом пишет CNN.

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25-летняя Хейли весной 2022 года пережила инсульт, однако скорая реакция ее мужа, канадского певца Джастина Бибера, спасла девушку. Она рассказала, что за завтраком у нее проявились первые симптомы инсульта, а уже в больнице ей подтвердили, что в мозгу был маленький сгусток крови, что вызвало небольшую нехватку кислорода. Однако тогда, по словам Хейли, она пришла в себя своими силами.

[ + – ] Хейли Бибер рассказала о перенесенной операции на сердце

Впоследствии знаменитость часто выходила в свет с подругами, со звездным мужем. Однако только через некоторое время она призналась, что в начале весны 2022 года перенесла микроинсульт и операцию на сердце.

"Все прошло очень хорошо… я очень быстро восстанавливаюсь" – призналась модель. Она перенесла операцию по закрытию овального окна в сердце, которое и послужило причиной ее микроинсульта.

Сейчас 25-летняя модель благодарна за то, что все прошло гладко, а она может вернуться к своей привычной звездной жизни.

Напомним, Хейли Бибер была госпитализирована в больницу из-за подозрения на тромб в мозге.

Также Фокус писал о появлении звездных супругов Джастина Бибера и Хейли Бибер на церемонии "Грэмми-2022". Большой костюм мужа модели стал настоящим мемом в Сети.